"Бразильці найкращі": зірка OnlyFans розповіла, чоловіки з якої країни "найнудніші" у ліжку

Канадська авторка контенту має на меті переспати з чоловіком з кожної країни на планеті. Вона вже розпочала свою амбітну міжнародну ескападу та поділилась першими враженнями.

37-річна Коко Бей уже переспала з хлопцями з 40 зі 195 країн світу, збираючи прапори кожної з них як порнографічний штамп у паспорті, що відзначає кожне завоювання. Про її сексуальну мандрівку розповідає 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Мої правила – брати до уваги країну в його паспорті, а не те, де чувак живе на момент нашої зустрічі,

– заявила Бей на "Шоу Кайла і Джекі О", виклавши свої суворі правила.

Коко Бей – зухвала красуня / Фото з інстаграму Бей

"З коханцями з Бразилії було найприємніше"

Як хизується дівчина, у неї були чоловіки з Америки, Канади, Великої Британії, Ізраїлю, Австралії, Гаїті, Сальвадору, Нідерландів, Норвегії, Греції, Франції, Бельгії, Німеччини, Данії, Ірландії. А також Белізу, Джибуті, Нікарагуа, Італії, Гватемали, Швейцарії та Аргентини. Ясна річ, що це далеко не весь список.

А потім Гондурас, Коста-Рика, Таїланд, Колумбія? Я не впевнена. Албанія, Бразилія. Індія, Іспанія, Перу, Ліван, Алжир, Хорватія, Сербія. Вірменія, Шотландія, Україна та Нова Зеландія,

– пригадувала вона.

Канадійка отримала чимало інсайтів під час свого цікавого виклику. Згідно з глобальним рейтингом розпусників Бей, коханці латиноамериканського походження, зокрема бразильці, особливо "пікантні" та вправні, коли справа доходить до хенкі-панкі.

Своїми пригодами Бей охоче ділиться в мережі: дивіться відео

З моїми коханцями з Бразилії було найприємніше. Вони були просто готові розважатися, яким би способом це не відбувалося,

– розповіла вона.

Тим часом на останньому місці в цій "розпусній олімпіаді" опинилися німці. Бей описала свого першого баварського сусіда по ліжку як "дуже, дуже нудного".

Канадійка, котра переїхала до Австралії у 2018 році, сказала, що австралійцям також потрібно "підтягнутись", заявивши: "Ви просто не докладаєте жодних зусиль, і вам потрібно вмити руки".

Колись Бей працювала в уряді Канади

Цей міжнародний секс-експеримент знаменує собою неабиякий поворот у житті Бей, яка свого часу обіймала високу посаду в канадському уряді. Як повідомляється, вона була лідером партії членів Палати зборів у невеликому сільському містечку в той час.

Я навіть не була підготовлена. Мене кинули в кампанію. Я працювала на телефонах, і раптом мій бос приїхав у паніці, сказавши, що йому терміново потрібно когось вписати в бюлетень, тому що кандидат вибув,

– зауважила вона.

Коко Бей знімалась для Maxim / Фото Maxim

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У 2017 році Бей залишила "брудний" політичний бізнес позаду, щоб відкрити ще бруднішу сторінку OnlyFans. Зрештою, вона перейшла в мейнстрімне порно, де стала справжньою зіркою, отримавши приголомшливі три нагороди AVN – так звану "Греммі порно".