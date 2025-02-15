Кендіс Клосс, член Mensa з IQ 136, каже, що шкодить про своє рішення тестувати чоловіків на зустрічах. За її словами це "завадило" їй "знайти справжнє кохання", пише 24 Канал з посиланням на Mirror. 24-річна дівчина тоді викликала негативну реакцію, але відстояла своє рішення, після чого хотіла, щоб її друга половинка мала такий самий рівень інтелекту, як і вона, але це не відпрацювало на її застосуванні.

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Тестування на рівень IQ позбавило її стосунків

Через три роки після того, як Кендіс оголосила про проведення тесту, вона "відмовилася" від тестів на інтелект і поділилася своїми думками про "абсолютно нерозумну" вимогу щодо першого побачення.

Я думаю, що це було абсолютно нерозумно з мого боку просити про це моїх кавалерів, і я дуже шкодую про це зараз. З моменту припинення тесту я вже познайомилася з таким широким колом людей, і я більш не обмежена в романтичних можливостях,

– розповіла дівчина.

Вона додала, що відчуває менший тиск, і побачення стало значно приємнішим. Кендіс розуміє, що іноді люди можуть не дуже добре розбиратися в бізнесі чи політиці, але дуже добре знаються на якійсь іншій темі. І це її дуже здивувало.

Що таке Mensa Мовиться про найбільшу та найстарішу організацію, яка об'єднує людей, у котрих високий коефіцієнт інтелекту. Вона складається з локальних національних організації, а також парасолькової організації Mensa International, з офісом у Кейторпі, Лінкольншир, Англія.



Кендіс хотіла, щоб її кавалери мали високий рівень IQ / Фото з інстаграму Клосс

Дівчина все ще у пошуку кохання

Кендіс з Нью-Йорка каже, що перестала проходити тести ще й тому, що носити їх із собою стало складно. Вона каже, що "втомилася носити з собою важкі тестові папери" і "все ще шукає" потрібну людину.

Я все ще в пошуках, але думаю, що частково тому, що я не зустріла потрібну людину, виникла в тому, що я можу бути трохи вибагливою,

– зізналася дівчина.

Вона зауважила, що багато з тих, з ким вона ходила на побачення, не знали про її рівень IQ до певного часу. І це, додала вона "допомогло людям не бути відляканими моїм мозком". Водночас у минулому її поведінка стала на заваді її шансам знайти кохання.

Наприклад, я вже виправила кількох кавалерів, наприклад, вони неправильно вимовили слово, і вони не виглядали надто задоволеними. Я не намагаюся бути всезнайкою, якщо це скоріше спроба допомогти їм, але це лише поставити в незручне становище. Чоловікам подобається відчувати себе впевнено і так, ніби вони не мають переваг,

– додала вона.

Модель OnlyFans, яка заробляє на сайті 47 000 фунтів стерлінгів на місяць, також планує завершити подорожчання на всі 50 штатів США до кінця року. Вона каже, що її подорожі допомогли їй усвідомити, що вона може бути "найтупішою" людиною в інших частинах світу.

"Усі мої друзі дуже старші, я не маю нічого спільного з людьми мого віку. Я не розумію посилань на попкультуру чи їх жарти, і в мене немає часу на перегляд вірусних відео", – додала Кендіс.



Кендіс Клосс заробляє по 47 тисяч фунтів на місяць / Фото з інстаграму Клосс

Вона зауважила, що її найкраща подружка 40 років. Сама дівчина багато читає про маркетинг, біохімію, нерухомість і фінанси. Чому це робиться як для задоволення, так і для поглиблення власних знань.

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