"Бразильцы самые лучшие": звезда OnlyFans рассказала, мужчины из какой страны "самые скучные" в постели

Канадский автор контента имеет целью переспать с мужчиной из каждой страны на планете. Она уже начала свою амбициозную международную эскападу и поделилась первыми впечатлениями.

37-летняя Коко Бэй уже переспала с ребятами из 40 из 195 стран мира, собирая флаги каждой из них как порнографический штамп в паспорте, что отмечает каждое завоевание. О ее сексуальном путешествии рассказывает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Мои правила – принимать во внимание страну в его паспорте, а не то, где чувак живет на момент нашей встречи,

– заявила Бэй на "Шоу Кайла и Джеки О", изложив свои строгие правила.

Коко Бэй – дерзкая красавица / Фото из инстаграма Бэй

"С любовниками из Бразилии было самое приятное"

Как кичится девушка, у нее были мужчины из Америки, Канады, Великобритании, Израиля, Австралии, Гаити, Сальвадора, Нидерландов, Норвегии, Греции, Франции, Бельгии, Германии, Дании, Ирландия. А также Белиза, Джибути, Никарагуа, Италии, Гватемалы, Швейцарии и Аргентины. Разумеется, что это далеко не весь перечень.

А потом Гондурас, Коста-Рика, Таиланд, Колумбия? Я не уверена. Албания, Бразилия. Индия, Испания, Перу, Ливан, Алжир, Хорватия, Сербия. Армения, Шотландия, Украина и Новая Зеландия,

– вспоминала она.

Канадка получила немало инсайтов во время своего интересного вызова. Согласно глобальному рейтингу развратников Бэй, любовники латиноамериканского происхождения, в частности бразильцы, особенно "пикантные" и искусные, когда дело доходит до хенки-панки.

Своими приключениями Бэй охотно делится в сети: смотрите видео

С моими любовниками из Бразилии было самое приятное. Они были просто готовы развлекаться, каким бы способом это ни происходило,

– рассказала она.

Тем временем на последнем месте в этой "развратной олимпиаде" оказались немцы. Бэй описала своего первого баварского соседа по кровати как "очень, очень скучного".

Канадийка, которая переехала в Австралию в 2018 году, сказала, что австралийцам также нужно "подтянуться", заявив: "Вы просто не прилагаете никаких усилий, и вам нужно помыть руки".

Когда-то Бэй работала в правительстве Канады

Этот международный секс-эксперимент знаменует собой большой поворот в жизни Бэй, которая в свое время занимала высокий пост в канадском правительстве. Как сообщается, она была лидером партии членов Палаты собраний в небольшом сельском городке в то время.

Я даже не была готова. Меня бросили в кампанию. Я работала на телефонах, и вдруг мой босс приехал в панике, сказав, что ему срочно нужно кого-то вписать в бюллетень, потому что кандидат выбыл,

– заметила она.

Коко Бэй снималась для Maxim / Фото Maxim

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В 2017 году Бэй оставила "грязный" политический бизнес позади, чтобы открыть еще более грязную страницу OnlyFans. В конце концов, она перешла в мейнстримное порно, где стала настоящей звездой, получив потрясающие три награды AVN – так называемую "Грэмми порно".