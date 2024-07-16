Ексвійськовий відкрив власне виробництво дронів, щоб "навчати росіян гарних манер"

Василь Бондаренко був бійцем НГУ, нині ж займається власним виробництвом дронів в Україні. А до початку великої війни він був успішним підприємцем і завжди цікавився мілітарною тематикою.

Після початку повномасштабного вторгнення ворога Василь приєднався до Національної гвардії України, де у складі відділення розвідки вивчав БпЛА-комплекси. Саме під час служби в Нацгвардії він зрозумів, що майбутнє за дронами.

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Колишній військовий відкрив власне виробництво дронів

У нього з'явилося бажання створити власний цех для їх складання. Проте організувати виробництво на базі військової частини було неможливо. Тому, звільнившись зі служби (він є багатодітним батьком), Василь відкрив своє виробництво.

Ми вже передали декілька тисяч дронів. Це і спецпідрозділи ГУР, як-от "Артан". Це і підрозділ спеціального призначення Нацгвардії "Омега". Це бойові військові частини: 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка, 21 та 22 окремі механізовані бригади, 35 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського (137 батальйон, 88 батальйон),

– зазначив Василь Бондаренко.

88 батальйон щомісяця отримує "пташок". За словами Бондаренка, підрозділ цей на 50% "літає на наших апаратах". Дрони передають також підрозділам Нацгвардії, як-от "Карад-Даг", Теробороні, зокрема 122 та 123 бригадам.

Для Ізмаїльського батальйону Тероборони робили дрони на спеціальне замовлення, адже позиції, на яких вони стоять, не дозволяють використовувати дрони з класичними технічними параметрами.

Ми робили посилені варіанти базових моделей, аби вони могли діставатися позицій ворога і знешкоджувати їхні схованки з боєприпасами,

– пояснив Бондаренко.

Дрони Bessarabian Bees воюють у Вовчанську, Куп’янську, Слов'янську, на Покровському напрямку, у Кринках та на лівобережжі Херсона. 59 та 35, 122 та 123 – ключові бригади, які замовляють дрони.

Дрони Bessarabian Bees воюють на багатьох напрямках в Україні / Колаж 24 Каналу світлин Besarabia Bees

Наразі наша увага на 100% зосереджена на фронті, на допомозі українським військовим задля гідної відсічі ворогу. Спершу ми маємо вибити окупанта з території країни. Це головна мета,

– наголосив Бондаренко.

Василь зазначає, що вони не започатковували бізнес заради бізнесу. Була і є мета – Перемога. Підприємці мають на меті посилювати потужності для того, аби повністю закрити кордони та змусити ворога поводитися добре. Надалі ж бачать розвиток своєї справи заради посилення вогневих можливостей української армії.

На початку роботи Bessarabian Bees дотримувалися класичної схеми: закуповували запчастини, збирали дрони й передавали військовим. Після зворотного зв’язку від бійців закуповували вже більш досконалі запчастини з іншими параметрами та характеристиками.

закуповували запчастини, збирали дрони й передавали військовим. Після зворотного зв’язку від бійців закуповували вже більш досконалі запчастини з іншими параметрами та характеристиками. Згодом виокремили у новий відділ команду, яка займається розробкою та інноваціями дронів. На сьогодні фахівці відділу займаються розробкою крила, розвитком штучного інтелекту тощо. Також випускається покращений FPV – з більшим радіусом дії, більшою вантажопідйомністю, та бомбери (октокоптери).

Слоган компанії – "Beehive is making Russians behave". "Ми є компанія, яка допомагає Силам оборони України навчати росіян гарних манер", – підсумував Василь Бондаренко.