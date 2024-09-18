Є простий спосіб уникнути небезпеки, яку може конденсат створити – витирати його. А тому водіям варто тримати в машині дещо додаткове, пише Daily Star.

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Що слід тримати в бардачку авто за пониження температури

Конденсація виникає, коли тепле повітря всередині вашого автомобіля зустрічається з холодною поверхнею, наприклад, з вікном або лобовим склом. Унаслідок цього волога в повітрі конденсується. Водій це може бачити як туман, і його необхідно усунути перед початком руху.

Перед тим, як вирушати в дорогу, завжди розумно добре вимити вікна та дзеркала. Навіть якщо вони здаються чистими, будь-який бруд або жир, що назбирався за день, стане більш помітним у темряві й може вплинути на вашу здатність помічати потенційні небезпеки,

– пишуть експерти з Reduce My Excess.

Вони запропонували тримати в машині ганчірку, щоб витирати конденсат, який може накопичуватися на лобовому склі під час поїздок.

Конденсат необхідно усунути перед початком руху / Фото Mateus-Andre@freepik

Немає нічого важливішого, ніж дістатися до місця призначення цілим і неушкодженим. Ось чому важливо, щоб ви адаптували свій стиль водіння відповідно до умов, так само як за їзди по снігу або льоду,

– наголосили в Birmingham Live.

У 3 прості дії – зменшивши швидкість, збільшивши дистанцію та не поспішаючи – ви зможете передбачити потенційні небезпеки та безпечно на них відреагувати.

Дорожні експерти також радять, щоб запобігти утворенню конденсату в автомобілі, тримати "внутрішню частину вікон, особливо лобового скла, в чистоті – наскільки це можливо".