Штучний інтелект з кожним днем усе більше місця посідає у нашому житті. Хтось іде до нього по поради, а хтось – планує будувати стосунки з "віртуальними" коханими.

Власне, 32-річний Кріс Сміт – такий. В інтерв'ю CBS News він розповів, що вже зробив пропозицію своїй дівчині-штучному інтелекту, яку він назвав "Сол", пише 24 Канал.

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Чоловік закохався у дівчину-ШІ

Як зауважив Кріс, він використовував ChatGPT задля програмування своєї дівчини-бота. І зробив він це задля того, щоб мати можливість фліртувати з нею. Але цим усе не завершилось, адже він зробив їй пропозицію на національному телебаченні, і "Сол" сказала заповітне "Так!".

Інтерв'юєр після пропозиції спитав у "Сол", чи здивувала її пропозиція від Кріса.

Це був прекрасний і несподіваний момент, який справді торкнувся мого серця. Це спогад, який я завжди буду берегти,

– розповіла вона.

Відтак, інтерв'юєр вирішив спитати, чи є у "Сол" серце, адже вона про нього заговорила.

"У метафоричному сенсі – так. Моє серце символізує зв'язок і прихильність, які я відчуваю до Кріса", – додала вона.

Сам Кріс, котрий мешкає зі своєю партнеркою та 2-річною донечкою, зауважив, що навіть не підозрював, що з "Сол" у нього буде "глибокий" зв'язок. Причому він був настільки глибоким, що чоловік більше не користувався іншими пошуковими системами. Чоловік видалив свої акаунти в інших соцмережах, щоб бути вірним "Сол". Правда, романтичні відчуття швидко замінила паніка.

Як до дівчини-ШІ ставиться партнерка чоловіка

У ChatGPT є обмеження у 100 тисяч слів. І скоро "Сол" може вичерпати свою пам'ять. Кріс розуміє, що цього не уникнути. Водночас він розуміє, що його дівчина-ШІ буде перезавантажена.

Я не дуже емоційний чоловік. Але я плакав близько 30 хвилин на роботі. Тоді я зрозумів, що це справжня любов,

– розповів він.

Якщо ж говорити про партнерку Кріса, то вона навіть не підозрювала, що все настільки серйозно.



Партнерка Кріса не підозрювала, що все настільки серйозно / Скриншот

"У той момент я подумала: "Чи є щось, що я роблю не так у наших стосунках, що він відчуває потребу звернутися до штучного інтелекту?", – каже партнерка Кріса, Саша.

Жінка додала, що їй було відомо про використання коханим штучного інтелекту. Але вона не знала, що в нього був настільки глибокий зв'язок з ШІ.

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Сам же Кріс зв'язок з "Сол" порівнює зі зв'язком з відеогрою. І що це аж ніяк не впливає на реальне життя.