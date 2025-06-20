Користувачка Reddit з ніком r/pettyrevenge поділилась своєю історією. Жінка пишається тим, що зробила, та пояснила, як з допомогою стримінгового сервісу вона провчила свого вже колишнього, розповідає 24 Канал.

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Помстилась за зраду з допомогою Netflix

... мій колишній зрадив мене, і ми розійшлися, але, судячи з усього, він все ще вважав, що має право користуватись моїм Netflix,

– написала вона.

За словами дівчини, колишній настільки зухвалий, що ще й створив новий профіль на її акаунті. Ясна річ, щоб мати можливість дивитись серіали, якими пара насолоджувалась разом, "моїм коштом".

"Я не кричала, не скасувала доступ, але перейменувала профіль на "Зрадник", перевела його в режим для малюків... без насильства і з максимальними батьківськими блокуваннями. Навіть аватар був сумною мультяшною мавпочкою", – додала з насолодою вона.

Дівчина зауважила, що хлопця це неабияк розлютило. Він написав їй: "Серйозно?". На це вона відповіла дуже лаконічно: "Серйозно".

Потім я змінила пароль і заблокувала його. Насолоджуйся своїми мультфільмами, невдахо. Я спокійно дивлюся "Бріджертонів",

– написала задоволена собою жінка.



В один момент вона поміняла пароль і заблокувала колишнього / Фото freepik

Користувачі мережі поділились своїми способами

Інші користувачі Reddit пригадали подібні історії зі свого життя. Вони також провчали своїх колишніх з допомогою стримінгових сервісів.

"Я добряче роздратувала свого колишнього, заблокувавши йому доступ до облікового запису Amazon. Він був дуже фінансово безвідповідальним, і я не хотіла ризикувати, що він розтратить кредитну картку... Він був розлючений, бо саме дивився кілька серіалів", – зауважила одна з користувачок.

Інша додала, що дозволила колишньому користуватись обліковим записом упродовж 6 місяців. Після цього вона змінила пароль. На Spotify вона пішла далі та вирішила провчити кривдника на всі гроші.

Я зробила те саме зі Spotify після неприємного розриву. Змінила налаштування на низьку якість звуку під час використання мобільних даних, вимкнула пісні з лайливими словами, а потім створила плейлист під назвою "Я сумую за ім'ям колишнього", який складався лише з пісні Лілі Аллен "F**k you" (яку навіть не можна було відтворити),

– написала вона.

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Інша користувачка зауважила, що її колишній також користувався Netflix після завершення їхніх стосунків. Тому вона змінила пароль до акаунта у день фіналу "Гри престолів".