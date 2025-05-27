Усе сталося вранці у день весілля. 24 Канал із посиланням на Newsweek розповість докладніше.

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Чи потрібні свічки на весільний торт?

Отже, у тіктоці завірусилося відео, де наречена сидить у машині вранці свого важливого дня і розмовляє телефоном зі своїм майбутнім чоловіком. І от під час розмови він ставить абсолютно несподіване запитання.

Він запитав, чи потрібно йому купувати свічки для весільного торта. Ця проста фраза принесла кліпу кількасот тисяч переглядів.

Чи потрібні нам свічки... Не ті, що з цифрами, а просто свічки, як на день народження, для нашого весільного торта?

– сказав він.

Жінка відповіла: "Ні. Не потрібні". І додала, поклавши слухавку: "І це відбувається в тіктоці..."

Цей обмін думками змусив глядачів обдумувати вибір часу, логіку і заплутаний тон нареченого. Адже це так зворушливо і дивно водночас, що наречений за години до весілля подумав про свічки як про найбільш пропущену і важливу деталь.

Ця весільна історія змусила тікток реготати – і співпереживати: дивіться відео bishopbrooklyn

Звісно, у коментарях люди почали ділитися власними передвесільними моментами, головно доводячи, що такий тип мислення в останню хвилину не є рідкістю. Ну, і без оригінальних порад не минулося.