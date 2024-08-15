Помив голову трохи не тим, чим треба: чоловік усвідомив кумедну помилку, але було вже пізно

Відео, на якому чоловік усвідомлює, чому його волосся стало дещо інакшим після ранкового душу, змусило глядачів сміятися. Причім не тільки людей, а й котів.

Річ у тім, що автор відео скористався шампунем для тварин. Звісно, це не страшно, але все ж робить волосся людини геть іншим на дотик.

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Чоловік скористався шампунем для котів і був трохи збентежений

reedro1 опублікував у тіктоці відео 10 серпня. Він провів руками по своєму волоссю, а далі швидко розгублено поглянув на свою руку. Адже це була геть не та текстура його волосся, яку він зазвичай відчуває після душу.

Це не обов'язково було погане відчуття, я просто міг сказати, що воно точно відрізняється,

– розповів чоловік.

Він підняв пляшку з-під котячого шампуню, яка лежала впереміш із його засобами, і, не думаючи й не дивлячись, використав її. І, як написав у підписі до відео чоловік, кіт "знову завдає удару".

На щастя, це був одноразовий нещасний випадок, який він списав на втому. Хоча глядачі запитували, як він міг переплутати, враховуючи іншу форму і яскравий колір пляшки з котячим шампунем. Не кажучи вже про аромат.

Того ранку я встав рано і пішов на дуже довгу пробіжку, тож, можливо, в моєму дуже втомленому стані це просто вилетіло з голови, і я просто розгубився,

– виправдовувався чоловік.

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Кумедна плутанина привернула увагу глядачів – відео в тіктоці зібрало сотні тисяч переглядів і десятки тисяч вподобань. Коментарі сповнені переважно гумором:

"Я впевнений, що твоя шерсть пахне божественно".

"Ох, тепер ви двійнята".

"Кішка, схоже, трохи засмутилася".

"Перукар у мені зараз кричить".

А один із дописувачів зазначив, що "якось зробив це з шампунем для собак", і його голова "була вільна від бліх і кліщів протягом 2 тижнів".

Для тих, кому цікаво, як спрацював шампунь для котів, чоловік відповів, що той був слизький. А ще він пахнув, як його кішка, що може бути добре або погано – залежно від настрою кота.