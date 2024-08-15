Дело в том, что автор видео воспользовался шампунем для животных. Конечно, это не страшно, но все же делает волосы человека совсем другими на ощупь.

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Мужчина воспользовался шампунем для кошек и был немного сконфужен

reedro1 опубликовал в тиктоке видео 10 августа. Он провел руками по своим волосам, а дальше быстро растерянно посмотрел на свою руку. Ведь это была совсем не та текстура его волос, которую он обычно чувствует после душа.

Это не обязательно было плохое ощущение, я просто мог сказать, что оно точно отличается,

– рассказал мужчина.

Он поднял бутылку из-под кошачьего шампуня, которая лежала вперемешку с его средствами, и, не думая и не глядя, использовал ее. И, как написал в подписи к видео мужчина, кот "снова наносит удар".

К счастью, это был одноразовый несчастный случай, который он списал на усталость. Хотя зрители спрашивали, как он мог перепутать, учитывая другую форму и яркий цвет бутылки с кошачьим шампунем. Не говоря уже об аромате.

В то утро я встал рано и пошел на очень длинную пробежку, поэтому, возможно, в моем очень уставшем состоянии это просто вылетело из головы, и я просто растерялся,

– оправдывался мужчина.

Мужчина помылся шампунем для котов и был очень удивлен: смотрите видео reedro1

Забавная путаница привлекла внимание зрителей – видео в тиктоке собрало сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков. Комментарии полны преимущественно юмора:

"Я уверен, что твоя шерсть пахнет божественно".

"Ох, теперь вы двойняшки".

"Кошка, похоже, немного расстроилась".

"Парикмахер во мне сейчас кричит".

А один из подписчиков отметил, что "как-то сделал это с шампунем для собак", и его голова "была свободна от блох и клещей в течение 2 недель".

Для тех, кому интересно, как сработал шампунь для котов, мужчина ответил, что тот был скользкий. А еще он пах, как его кошка, что может быть хорошо или плохо – в зависимости от настроения кота.