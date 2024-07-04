31-річна Лана Хакабі раніше носила форму поліції Хартфордширу. Але тепер їй платять за те, що вона взагалі не носить форму.

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Навички поліцейської допомогли їй

Модель завжди мріяла бути поліцейською, і врешті-решт вона провела два роки, охороняючи закон, але це було не так гламурно, як вона сподівалася. Втім, патрулювання в Сент-Олбансі дало їй корисні навички, і вона каже, що вони працюють так само добре, коли вона розмовляє телефоном з жадібними гравцями.

Лана, сценічний псевдонім якої Саммер Фокс, розповіла: "Мені телефонують люди, просять поради, розповідають про свої проблеми у стосунках або про те, що відбувається в їхньому житті".

"Можна було б подумати, що це будуть більш непристойні дзвінки, але більшість з них – це поради психолога. Приємно, коли до тебе звертаються люди, які тобі довіряють, і ці навички є у поліцейських", – зазначила вона.

Лана працювала поліцейською: дивіться відео

За її словами, ви повинні вміти слухати та давати поради, тому що в поліції вона сприймала це також як консультування. Більшість викликів стосуються домашнього насильства, але вона намагалася встановити мир між людьми.

Часто вони сперечаються, а ти намагаєшся вирішити їхню суперечку і спробувати розібратися з проблемою. Так що в цьому аспекті все дуже схоже, вербальні речі. Але очевидно, що поліція відрізняється,

– додала вона.

Лана живе у Британії вже 13 років, але виросла в релігійній родині в Америці, де її батько був пастором – те саме згодом зробить і її брат.

Пізніше модель зробила собі на шиї маленький християнський хрест, щоб пам'ятати про свого дідуся після його смерті, але їй довелося приховати його, щоб її прийняли в поліцію.

Коли вона нарешті влаштувалася на роботу в поліцію, її батько написав у фейсбуці про те, як він пишається своєю донькою. Але він припинив з нею спілкуватися на рік після того, як вона покинула роботу заради Babestation.

Лана тепер позує у відвертих образах / Фото з інстаграму Хакабі

Зрештою, вони помирилися, але вона додала: "Я думаю, що моя сестра і мій брат все ще не на 100% задоволені цим, але я не розмовляла зі своїм старшим братом вже близько трьох років. Він пастор, і він не був дуже задоволений тим, що я знімалася у вебкамі та робила порно. Але якби я коли-небудь подзвонила йому, я впевнена, що він би поговорив зі мною, але я просто ніколи не доходила до цього".

Лана не шкодує про те, що реалізувала свою амбіцію стати поліцейською, але каже, що у неї були незручні моменти в роботі.

Це було пов'язано з тим, що перед тим, як стати поліцейською, вона працювала моделлю на вебкамеру – і вона стверджує, що деякі її колеги пліткували про це. Вона навіть сказала, що це поширювалось також серед представників громадськості, і що багато людей стверджували, що впізнавали її, коли вона проводила арешти.

Хакабі позує біля басейну / Фото з інстаграму Хакабі

Але якщо відкинути розмови про її минуле, сама робота була не для неї, і вона пояснила це: "Це було не зовсім те, чого я очікувала. Я хотіла йти і ловити злочинців, все хороше в принципі".

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Нам дуже цікаво, чи не захоче Лана потім знову повернутись до роботи в поліції. Власне, слідкуватимемо за нею та за її творчістю, щоб розповісти вам про її життя далі.