Нове опитування нарешті розкрило секрет привабливості лисих чоловіків

Лисі хлопці можуть подякувати Брюсу Вілісу за те, що лисина стала крутою. Але й безвідносно до цього вони мають "таємну суперсилу", яка впливає на жінок.

В Illicit Encounters провели опитування серед 1000 чоловіків – 500 лисих і 500 із волоссям. Що воно показало, розповідає 24 Канал із посиланням на Daily Star.

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Чому лисі чоловіки такі привабливі

А опитування показало, що з лисими частіше починають розмову. Вони також частіше відчували "атмосферу непереборності", яка підвищувала їхню впевненість у собі.

Понад 6 із 10 опитаних відчули на собі більше захоплених поглядів після втрати волосся.

після втрати волосся. Для порівняння, лише третина з тих, хто мав волосся, помічали, що жінки задивляються на них.

з тих, хто мав волосся, помічали, що жінки задивляються на них. Трохи більш ніж половина лисих хлопців сказали, що такі знаменитості, як Брюс Віліс, зробили голену голову крутою.

Illicit Encounters позиціюють себе як "провідний сайт Великої Британії для одружених людей, які хочуть завести роман".

Опитування показало, що ключем привабливості лисих є впевненість у собі / Фото freepik

39-річний Тоні Мур з Ешфорда втратив волосся на початку своїх 30-х. Він сказав, що зрештою пішов у перукарню і попросив зняти все, бо подруга сказала, що так він матиме привабливіший вигляд.

Жінки, здається, вважають мою голову чарівною і завжди просять до неї доторкнутися,

– додав він.

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У Illicit Encounters наголосили, що впевненість – це ключ до успіху.

Лисі чоловіки, які приймають свою зовнішність, часто випромінюють впевненість у собі, яку жінки вважають непереборною,

– зазначили там.

Утім, звісно, деякі чоловіки відчайдушно намагаються зберегти своє волосся. Для цього вони додають до свого раціону більше продуктів, багатих на вітаміни. Беруться за шпинат, лосось, горіхи та насіння, а також за солодку картоплю. Або вдаються до радикальніших засобів, як-от операції з пересадки волосся.

Усе це відбувається з більшою чи меншою мірою успіху, та, на жаль, не завжди приводить до бажаного результату. Тож, погодьтеся, зберігати впевненість у собі – куди простіший спосіб.