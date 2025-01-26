Нове опитування нарешті розкрило секрет привабливості лисих чоловіків
- Опитування Illicit Encounters показало, що лисі чоловіки відчувають більше захоплених поглядів від жінок.
- Понад 60% лисих чоловіків помітили більше зацікавленості в собі після втрати волосся, тоді як лише третина чоловіків з волоссям відзначили подібний ефект. Тепер ми знаємо, чому.
Лисі хлопці можуть подякувати Брюсу Вілісу за те, що лисина стала крутою. Але й безвідносно до цього вони мають "таємну суперсилу", яка впливає на жінок.
В Illicit Encounters провели опитування серед 1000 чоловіків – 500 лисих і 500 із волоссям. Що воно показало, розповідає 24 Канал із посиланням на Daily Star.
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Чому лисі чоловіки такі привабливі
А опитування показало, що з лисими частіше починають розмову. Вони також частіше відчували "атмосферу непереборності", яка підвищувала їхню впевненість у собі.
- Понад 6 із 10 опитаних відчули на собі більше захоплених поглядів після втрати волосся.
- Для порівняння, лише третина з тих, хто мав волосся, помічали, що жінки задивляються на них.
- Трохи більш ніж половина лисих хлопців сказали, що такі знаменитості, як Брюс Віліс, зробили голену голову крутою.
39-річний Тоні Мур з Ешфорда втратив волосся на початку своїх 30-х. Він сказав, що зрештою пішов у перукарню і попросив зняти все, бо подруга сказала, що так він матиме привабливіший вигляд.
Жінки, здається, вважають мою голову чарівною і завжди просять до неї доторкнутися,
– додав він.
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У Illicit Encounters наголосили, що впевненість – це ключ до успіху.
Лисі чоловіки, які приймають свою зовнішність, часто випромінюють впевненість у собі, яку жінки вважають непереборною,
– зазначили там.
Утім, звісно, деякі чоловіки відчайдушно намагаються зберегти своє волосся. Для цього вони додають до свого раціону більше продуктів, багатих на вітаміни. Беруться за шпинат, лосось, горіхи та насіння, а також за солодку картоплю. Або вдаються до радикальніших засобів, як-от операції з пересадки волосся.
Усе це відбувається з більшою чи меншою мірою успіху, та, на жаль, не завжди приводить до бажаного результату. Тож, погодьтеся, зберігати впевненість у собі – куди простіший спосіб.