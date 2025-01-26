Новый опрос наконец раскрыл секрет привлекательности лысых мужчин
Лысые парни могут поблагодарить Брюса Уилиса за то, что лысина стала крутой. Но и безотносительно к этому они имеют "тайную суперсилу", которая влияет на женщин.
В Illicit Encounters провели опрос среди 1000 мужчин – 500 лысых и 500 с волосами. Что он показал, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.
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Почему лысые мужчины такие привлекательные
А опрос показал, что с лысыми чаще начинают разговор. Они также чаще чувствовали "атмосферу непреодолимости", которая повышала их уверенность в себе.
- Более 6 из 10 опрошенных почувствовали на себе больше восхищенных взглядов после потери волос.
- Для сравнения, только треть из тех, кто имел волосы, замечали, что женщины засматриваются на них.
- Чуть больше половины лысых парней сказали, что такие знаменитости, как Брюс Уиллис, сделали бритую голову крутой.
39-летний Тони Мур из Эшфорда потерял волосы в начале своих 30-х. Он сказал, что в конце концов пошел в парикмахерскую и попросил снять все, потому что подруга сказала, что так он будет выглядеть более привлекательно.
Женщины, кажется, считают мою голову волшебной и всегда просят к ней прикоснуться,
– добавил он.
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В Illicit Encounters подчеркнули, что уверенность – это ключ к успеху.
Лысые мужчины, которые принимают свою внешность, часто излучают уверенность в себе, которую женщины считают непреодолимой,
– отметили там.
Впрочем, конечно, некоторые мужчины отчаянно пытаются сохранить свои волосы. Для этого они добавляют в свой рацион больше продуктов, богатых витаминами. Берутся за шпинат, лосось, орехи и семена, а также за сладкий картофель. Или прибегают к более радикальным средствам, например операции по пересадке волос.
Все это происходит с большей или меньшей степенью успеха, и, к сожалению, не всегда приводит к желаемому результату. Так что, согласитесь, сохранять уверенность в себе – куда более простой способ.