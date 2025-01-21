Можливо, за допомогою правильних слів, або правильного способу донести свою позицію. Що можна у такому випадку спробувати, розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Якщо ви дійсно хочете, щоб вас почули – спробуйте ці техніки

Вміння ефективно доносити та доводити свою думку є важливим для того, щоб вас дійсно почули та щоб дослухалися до вас. Як ми можемо його розвинути?

Експерт із комунікації та письма Білл Бірчард поділився порадами щодо того, як бути почутим (а якщо людина вас не слухає, неможливо змусити її дослухатися) і стати більш переконливим. Він назвав 2 ключові моменти.

Експерт назвав 2 ключові моменти, які зроблять вас більш переконливим / Фото rawpixel.com@freepik

Перший ключ до того, щоб ваші слова не залишилися непоміченими – це створення розповіді або принаймні структурування вашого повідомлення у форматі розповіді. Це не лише приверне увагу інших, але й допоможе їм краще запам'ятати розмову.

до того, щоб ваші слова не залишилися непоміченими – це створення розповіді або принаймні структурування вашого повідомлення у форматі розповіді. Це не лише приверне увагу інших, але й допоможе їм краще запам'ятати розмову. Другий ключ – розповідь слід поєднувати з додаванням емоційності. Але це не означає бути драматичним, а радше передавати пристрасть, яку ви відчуваєте до ідеї, яку доносите. Коли щось є емоційним, воно запам'ятовується набагато краще.

Викласти свою розповідь письмово або промовити по-новому також може допомогти краще донести свою думку.

Усі ці тактики роблять ваше повідомлення набагато більш успішним, і ймовірність схвалення та підтримки значно зростатиме. Тож варто спробувати ці прийоми – вони обов'язково спрацюють.