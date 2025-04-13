Як позбутися лупи на бороді: поради чоловіка, який на цьому знається не з чуток

Лупа на бороді може мучити навіть найкрасивіші бороди світу, і робить вже це протягом тисячоліть. Дослідження Head&Shoulders показало, що майже половина всіх бородатих чоловіків у певний момент свого життя помічають там лупу.

У чому проблема? Лупа на бороді лущиться, що не додає краси, а ще може викликати свербіж та подразнення. Лондонський барбер Бен Воулз із досвіду поділився 6 порадами, як цього всього позбутися. Їх перекаже для вас 24 Канал із посиланням на GQ.

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Найкращі поради від барбера, як позбутися лупи на бороді

Відлущування. Потрібно змінити свій режим догляду за шкірою, хоч це й може вимагати величезних зусиль. Коли мовиться про шкіру під бородою, перед очищенням її треба відлущувати. Лусочки лупи можуть забивати пори та затримувати ще більше бруду. Тож відлущуючи, ви зможете вивести їх на поверхню і змити. Це очистить шкіру від видимого бруду, щоб інші засоби догляду могли усунути глибші проблеми.

Потрібно змінити свій режим догляду за шкірою, хоч це й може вимагати величезних зусиль. Коли мовиться про шкіру під бородою, перед очищенням її треба відлущувати. Лусочки лупи можуть забивати пори та затримувати ще більше бруду. Тож відлущуючи, ви зможете вивести їх на поверхню і змити. Це очистить шкіру від видимого бруду, щоб інші засоби догляду могли усунути глибші проблеми. Умивання. Після відлущування та видалення більшості відмерлої шкіри треба це все змити. Це один з найважливіших кроків, якщо ви серйозно налаштовані позбутися лупи на бороді. Отже, забігайте в душ та намилюйте все обличчя і бороду. Бажано для цього обирати спеціальний шампунь для бороди – стандартні будуть занадто жорсткими. Користуватися ним можна щодня або за потреби. Тільки не забудьте, закінчивши миття, витерти бороду насухо чистим рушником.

Після відлущування та видалення більшості відмерлої шкіри треба це все змити. Це один з найважливіших кроків, якщо ви серйозно налаштовані позбутися лупи на бороді. Отже, забігайте в душ та намилюйте все обличчя і бороду. Бажано для цього обирати спеціальний шампунь для бороди – стандартні будуть занадто жорсткими. Користуватися ним можна щодня або за потреби. Тільки не забудьте, закінчивши миття, витерти бороду насухо чистим рушником. Зволоження. Лупа на бороді може бути спричинена надмірно жирною шкірою, але так само може бути симптомом сухості під бородою. Зовні це бути не помітно, бо ж шкіра повністю вкрита волоссям. Хай там як, прибрати цю проблему можна за допомогою зволожуючого крему. Знову ж таки, варто брати створений спеціально для бороди. Нанесіть невелику кількість засобу на волосся в одному напрямку, а потім в іншому. Це дозволить добре зволожити як бороду, так і шкіру.

Лупа на бороді лущиться й може викликати свербіж, але простим доглядом цього можна уникнути / Фото zinkevych@freepik