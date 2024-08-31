Тільки одне слово – щетина. Понад половина опитаних назвали саме її найпривабливішою формою волосся на обличчі. А от вуса розглядали як основний фактор, що відвертає увагу.

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Плюс для щетини, мінус для вусів

Опитування 2000 дорослих осіб, яких приваблюють чоловіки, показало, що 55% із них вважають щетину найсексуальнішою формою волосся на обличчі. Це значно більше, ніж за коротку борідку – 24%, чи тим більше за хіпстерську бороду – 8%. Вуса сподобалися лише 3%, поступившись навіть цапиній борідці – 7% і ремінцю на підборідді – 4%.

Інше опитування, де брали участь 994 чоловіки, виявило, що свіже гоління або підстригання бороди допомагає їм відчувати себе різкішими (55%) і більш мужніми (34%).

Професор Тім Ендрюс (спеціалізується на сприйнятті обличчя і співпрацює з Wilkinson Sword, який і замовив дослідження) підкреслив важливість першого враження. Його дослідження показало, що для інстинктивної оцінки зовнішності людини на першій зустрічі потрібно менш як 10 секунд.

Людині властиво судити інших за зовнішністю і робити швидкі припущення про їхню особистість, навіть якщо ці припущення не завжди точні,

– каже він.

За його логікою, жінки використовують макіяж, щоб підкреслити свої риси, а чоловіки – волосся на обличчі. І розуміння цих особливостей може допомогти чоловікам оптимізувати свою поведінку на побаченнях.

Людині властиво судити інших за зовнішністю, і роблять це за менш як 10 секунд / Фото Wilkinson Sword

Дослідження показало, що щетина найчастіше асоціюється з товариськістю, коротка борода – з розумом, а от вуса та цапина борідка – з зарозумілістю. При цьому чисто поголені чоловіки сприймаються як надійні, а люди з довгою бородою – як ледачі.

Самі чоловіки найбільше полюбляють чисто виголений вигляд, далі щетину, коротку бороду й вуса. Кожен 5 каже, що чує більше компліментів після гоління або підстригання бороди, але лише 43% завжди намагаються привести себе в порядок або поголитися перед побаченням.

Чоловіки також доволі обережні з експериментами – більшість вважають за краще дотримуватися того, що вони знають, а чверть побоюються, що новий образ їм не підійде.

Майже чверть зізналися, що не можуть відростити повну бороду, а майже половина ігнорують пропозиції інших змінити свій стиль. Але 30% зізналися, що їхня фотографія в профілі на сайті знайомств не зовсім точна щодо волосся на обличчі.