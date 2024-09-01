"Справжня богиня": Люсія Яворчекова у бікіні вразила усіх сталевим пресом

Ми продовжуємо активно стежити за Люсією Яворчековою в інстаграмі. Цього разу вона виклала серію фото, на яких вона позує у крихітному бікіні.

Світлини не на жарт розбурхали користувачів мережі. Словацька фітнес-модель похизувалась своєю розкішною фігурою, зокрема, сталевим пресом.

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Мережа у захваті від Люсії

Я носила океан цілі вихідні,

– написала вона під публікацією.

Люсія Яворчекова у бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової

На серії світлин, які Люсія Яворчекова виклала на своєму інстаграмі, вона позує у крихітному бікіні. Цей елемент гардероба виграшно підкреслює її фігуру, демонструючи титанічну працю фітнес-моделі.

Підписники у неабиякому захваті від фотографій Люсії Яворчекової. Вони буквально засипали її як лайками, так і коментарями. Традиційно залишаємо деякі з компліментів, які лунали у сторону фітнес-моделі, тут:

"Вау";

"Приголомшлива";

"Сексуальна та чуттєва";

"Люсія, яка ж ти красива";

"У тебе фантастичне тіло";

"Справжня богиня";

"Ти – витвір мистецтва";

"Ти – моя найулюбленіша модель";

"Суперсексуальна красуня".

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Люсія Яворчекова ледь не щодня ділиться зі своїми прихильниками спокусливими світлинами. Якщо ви досі не підписались на неї, то гайда це робити негайно. Попереду ще багато гаряченького!