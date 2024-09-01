Фотографии не на шутку взбудоражили пользователей сети. Словацкая фитнес-модель похвасталась своей роскошной фигурой, в частности, стальным прессом.

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Сеть в восторге от Люсии

Я носила океан целые выходные,

– написала она под публикацией.

Люсия Яворчекова в бикини взбудоражила сеть / Фото из инстаграма Яворчековой

На серии фотографий, которые Люсия Яворчекова выложила на своем инстаграме, она позирует в крошечном бикини. Этот элемент гардероба выигрышно подчеркивает ее фигуру, демонстрируя титанический труд фитнес-модели.

Подписчики в большом восторге от фотографий Люсии Яворчековой. Они буквально засыпали ее как лайками, так и комментариями. Традиционно оставляем некоторые из комплиментов, которые звучали в сторону фитнес-модели, здесь:

"Вау";

"Потрясающая";

"Сексуальная и чувственная";

"Люсия, какая же ты красивая";

"У тебя фантастическое тело";

"Настоящая богиня";

"Ты – произведение искусства";

"Ты – моя самая любимая модель";

"Суперсексуальная красавица".

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Люсия Яворчекова чуть ли не ежедневно делится со своими поклонниками соблазнительными фотографиями. Если вы до сих пор не подписались на нее, то айда это делать немедленно. Впереди еще много горяченького!