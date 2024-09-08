На них, ясна річ, Люсія позує у мінімальній кількості одягу. Якщо бути точнішими, то у купальнику. Він якраз виграшно підкреслює її спокусливі вигини, що і приваблює більшість її прихильників.

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Люсія заворожує своїх підписників в інстаграмі

Як і личить, Люсія на світлинах мокра. Власне, тому що щойно вийшла з басейну. Деякі кадри зроблені зі спини, а деякі – спереду. Усі вони дозволяють вдосталь помилуватись результатами наполегливої праці словацької фітнес-моделі.

Найщасливіші люди романтизують своє життя, бо знають, що магія існує там, де вони вирішили її знайти,

– написала вона у дописі.

Люсія Яворчекова знялась біля басейну / Фото з інстаграму Яворчекової

Користувачі мережі у захваті від публікації Люсії Яворчекової. Вони були максимально щедрими як на лайки, так і на коментарі. Підписники фітнес-моделі буквально засипали її компліментами. Традиційно залишаємо частину з них:

"Справжня королева";

"Ого, ти приголомшливо приголомшлива";

"Чарівна та сексуальна";

"Я закоханий у тебе";

"Богиня Тулуму";

"У тебе фантастичне тіло";

"Королева наших сердець";

"Ти дівчина з моїх мрій";

"Наступний рівень спекотності".

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Люсія Яворчекова не втомлюється робити спокусливий контент для своїх підписників. Щоб не пропустити порцію свіженького, варто підписатись на словацьку фітнес-модель. Гайда робити це негайно!