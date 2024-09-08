На них, ясна річ, Люсія позує у мінімальній кількості одягу. Якщо бути точнішими, то у купальнику. Він якраз виграшно підкреслює її спокусливі вигини, що і приваблює більшість її прихильників.
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Люсія заворожує своїх підписників в інстаграмі
Як і личить, Люсія на світлинах мокра. Власне, тому що щойно вийшла з басейну. Деякі кадри зроблені зі спини, а деякі – спереду. Усі вони дозволяють вдосталь помилуватись результатами наполегливої праці словацької фітнес-моделі.
Найщасливіші люди романтизують своє життя, бо знають, що магія існує там, де вони вирішили її знайти,
– написала вона у дописі.
Люсія Яворчекова знялась біля басейну / Фото з інстаграму Яворчекової
Користувачі мережі у захваті від публікації Люсії Яворчекової. Вони були максимально щедрими як на лайки, так і на коментарі. Підписники фітнес-моделі буквально засипали її компліментами. Традиційно залишаємо частину з них:
- "Справжня королева";
- "Ого, ти приголомшливо приголомшлива";
- "Чарівна та сексуальна";
- "Я закоханий у тебе";
- "Богиня Тулуму";
- "У тебе фантастичне тіло";
- "Королева наших сердець";
- "Ти дівчина з моїх мрій";
- "Наступний рівень спекотності".
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Люсія Яворчекова не втомлюється робити спокусливий контент для своїх підписників. Щоб не пропустити порцію свіженького, варто підписатись на словацьку фітнес-модель. Гайда робити це негайно!