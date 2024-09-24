Ви робили цей коктейль неправильно: експерт радить додати один несподіваний інгредієнт

Арахісове масло не зовсім схоже на те, що варто додавати в коктейль – але відтепер все може змінитися. Лише крапелька може надати цікавої родзинки одному з наших улюблених коктейлів.

Мовиться про мартіні, пише Daily Star. Новатори з бренду арахісового масла ManiLife у своїй кулінарній книзі показали несподіваний, "насичений і горіховий", погляд на еспресо мартіні.

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Арахісове масло робить мартіні особливо цікавим

Стью Макдональд, засновник ManiLife, пояснив, про що мова:

Додавання арахісового масла до еспресо мартіні створює неймовірне поєднання насиченої, горіхової вершковості, яка ідеально балансує міцний еспресо та солодкість коктейлю.

За його словами, це дає гладку оксамитову текстуру, яка підносить напій. І навіть якщо ви не фанат арахісового масла, ви відчуєте, як його додавання зробить смак мартіні абсолютно несподіваним, поблажливо-карамельним та вишуканим.

Лише крапелька арахісового масла може надати цікавої родзинки нашому улюбленому коктейлю / Фото freepik

Тож варто спробувати – ви будете здивовані, наскільки це вам сподобається. Тим більше якщо ви хочете вразити друзів на вечірці своїми навичками приготування коктейлів.

Підійде будь-яке арахісове масло. Ось рецепт на двох:

100 мілілітрів кави (можна й без кофеїну).

100 мілілітрів горілки.

100 мілілітрів лікеру Kahlua.

1 столова ложка арахісового масла.

Кілька кубиків льоду.

Помістіть всі інгредієнти в шейкер для коктейлів і струшуйте близько хвилини до повного змішування та утворення піни. Потім процідіть у келихи для мартіні – й насолоджуйтеся!