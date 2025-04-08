Як правильно користуватися масажним пістолетом до та після тренувань
- Масажний пістолет використовує перкусійну методику для зняття напруги та полегшення скутості м'язів.
- Але слід знати, що різні насадки та швидкості підходять для різних частин тіла.
- Яка правильна техніка масажу та інші важливі нюанси – далі у статті.
Останніми роками масажний пістолет набув значної популярності, оскільки є майже незамінним інструментом під час тренувань. Він корисний для поліпшення розминки перед фізичними навантаженнями та прискорює відновлення м'язів.
Його дія заснована на перкусійній методиці – це короткі, швидкі, ритмічні вібраційні імпульси для зняття напруги та полегшення скутості м'язів і тканин. 24 Канал завдяки GQ розповість, як ним правильно користуватися.
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Масажний пістолет: на що звернути увагу, щоб правильно ним користуватися
Як пояснює фізіотерапевт Серхіо Гарсія, неправильне застосування масажного пістолета знижує його ефективність, а в гіршому випадку може спричинити дискомфорт. Щоб максимізувати його переваги, слід звернути увагу ось на що.
Головка і швидкість. Кожна частина тіла має специфічні потреби в масажі, тому важливо використовувати правильну головку і швидкість.
- Для великих м'язів, як спина або сідниці, це кругла насадка на середньо-високій швидкості.
- Для менших ділянок, як ноги, шия або руки, це менші або плоскі головки на меншій швидкості.
- А для зон з контрактурами – краще брати кулеподібну або загострену насадку.
Якщо ви сумніваєтеся, зупиняйтеся на пласкій насадці – вона універсальна і, залежно від розташування, може виконувати майже всі функції інших насадок.
Техніка масажу. Недостатньо просто розмістити пристрій на м'язі та натиснути кнопку.
- Треба завжди використовувати руку, протилежну до тієї ділянки, на яку ви збираєтесь прикладати пістолет, особливо на верхній частині тулуба. Так, якщо ви хочете помасажувати ліве плече, використовуйте праву руку.
- Рухи повинні бути повільними та круговими, якщо ви хочете зняти напругу в передпліччях і литках, і висхідними й низхідними, щоб активувати м'язи перед тренуванням. В обох випадках уникайте навантаження на кістки та суглоби.
- Щоб забезпечити хороше відновлення, витрачайте 1 – 2 хвилини на кожен м'яз і не докладайте надмірних зусиль, інакше ефект буде протилежний бажаному – ви збільшите м'язову напругу, ще й спричините появу синців і подразнень.
Правильна модель. Не всі масажні пістолети однакові, і не всі люди мають однакові потреби. Тому важливо вибрати модель, яка найкраще відповідає типу вашої фізичної активності. Наприклад, якщо ви проводите більшу частину тренувань у спортзалі або ви бігун, то гарним вибором буде пістолет із 3 швидкостями та 2 головками, пласкою і загостреною.