Как правильно пользоваться массажным пистолетом до и после тренировок

В последние годы массажный пистолет приобрел значительную популярность, поскольку является почти незаменимым инструментом во время тренировок. Он полезен для улучшения разминки перед физическими нагрузками и ускоряет восстановление мышц.

Его действие основано на перкуссионной методике – это короткие, быстрые, ритмичные вибрационные импульсы для снятия напряжения и облегчения скованности мышц и тканей. 24 Канал благодаря GQ расскажет, как им правильно пользоваться.

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Массажный пистолет: на что обратить внимание, чтобы правильно им пользоваться

Как объясняет физиотерапевт Серхио Гарсия, неправильное применение массажного пистолета снижает его эффективность, а в худшем случае может вызвать дискомфорт. Чтобы максимизировать его преимущества, следует обратить внимание вот на что.

Головка и скорость. Каждая часть тела имеет специфические потребности в массаже, поэтому важно использовать правильную головку и скорость.

Для больших мышц, как спина или ягодицы, это круглая насадка на средне-высокой скорости.

мышц, как спина или ягодицы, это круглая насадка на средне-высокой скорости. Для меньших участков, как ноги, шея или руки, это меньшие или плоские головки на меньшей скорости.

участков, как ноги, шея или руки, это меньшие или плоские головки на меньшей скорости. А для зон с контрактурами – лучше брать шарообразную или заостренную насадку.

Если вы сомневаетесь, останавливайтесь на плоской насадке – она универсальна и, в зависимости от расположения, может выполнять почти все функции других насадок.

Массажный пистолет становится незаменимым инструментом для разминки и восстановления после тренировок / Фото freepik

Техника массажа. Недостаточно просто разместить устройство на мышце и нажать кнопку.

Надо всегда использовать руку , противоположную к тому участку, на который вы собираетесь прикладывать пистолет, особенно на верхней части туловища. Так, если вы хотите помассировать левое плечо, используйте правую руку.

, противоположную к тому участку, на который вы собираетесь прикладывать пистолет, особенно на верхней части туловища. Так, если вы хотите помассировать левое плечо, используйте правую руку. Движения должны быть медленными и круговыми, если вы хотите снять напряжение в предплечьях и икрах, и восходящими и нисходящими, чтобы активировать мышцы перед тренировкой. В обоих случаях избегайте нагрузки на кости и суставы.

должны быть медленными и круговыми, если вы хотите снять напряжение в предплечьях и икрах, и восходящими и нисходящими, чтобы активировать мышцы перед тренировкой. В обоих случаях избегайте нагрузки на кости и суставы. Чтобы обеспечить хорошее восстановление, тратьте 1 – 2 минуты на каждую мышцу и не прилагайте чрезмерных усилий, иначе эффект будет противоположный желаемому – вы увеличите мышечное напряжение, еще и повлечете появление синяков и раздражений.

Правильная модель. Не все массажные пистолеты одинаковы, и не все люди имеют одинаковые потребности. Поэтому важно выбрать модель, которая лучше всего соответствует типу вашей физической активности. Например, если вы проводите большую часть тренировок в спортзале или вы бегун, то хорошим выбором будет пистолет с 3 скоростями и 2 головками, плоской и заостренной.