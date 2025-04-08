Как правильно пользоваться массажным пистолетом до и после тренировок
- Массажный пистолет использует перкуссионную методику для снятия напряжения и облегчения скованности мышц.
- Но следует знать, что разные насадки и скорости подходят для разных частей тела.
- Какая правильная техника массажа и другие важные нюансы – далее в статье.
В последние годы массажный пистолет приобрел значительную популярность, поскольку является почти незаменимым инструментом во время тренировок. Он полезен для улучшения разминки перед физическими нагрузками и ускоряет восстановление мышц.
Его действие основано на перкуссионной методике – это короткие, быстрые, ритмичные вибрационные импульсы для снятия напряжения и облегчения скованности мышц и тканей. 24 Канал благодаря GQ расскажет, как им правильно пользоваться.
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Массажный пистолет: на что обратить внимание, чтобы правильно им пользоваться
Как объясняет физиотерапевт Серхио Гарсия, неправильное применение массажного пистолета снижает его эффективность, а в худшем случае может вызвать дискомфорт. Чтобы максимизировать его преимущества, следует обратить внимание вот на что.
Головка и скорость. Каждая часть тела имеет специфические потребности в массаже, поэтому важно использовать правильную головку и скорость.
- Для больших мышц, как спина или ягодицы, это круглая насадка на средне-высокой скорости.
- Для меньших участков, как ноги, шея или руки, это меньшие или плоские головки на меньшей скорости.
- А для зон с контрактурами – лучше брать шарообразную или заостренную насадку.
Если вы сомневаетесь, останавливайтесь на плоской насадке – она универсальна и, в зависимости от расположения, может выполнять почти все функции других насадок.
Техника массажа. Недостаточно просто разместить устройство на мышце и нажать кнопку.
- Надо всегда использовать руку, противоположную к тому участку, на который вы собираетесь прикладывать пистолет, особенно на верхней части туловища. Так, если вы хотите помассировать левое плечо, используйте правую руку.
- Движения должны быть медленными и круговыми, если вы хотите снять напряжение в предплечьях и икрах, и восходящими и нисходящими, чтобы активировать мышцы перед тренировкой. В обоих случаях избегайте нагрузки на кости и суставы.
- Чтобы обеспечить хорошее восстановление, тратьте 1 – 2 минуты на каждую мышцу и не прилагайте чрезмерных усилий, иначе эффект будет противоположный желаемому – вы увеличите мышечное напряжение, еще и повлечете появление синяков и раздражений.
Правильная модель. Не все массажные пистолеты одинаковы, и не все люди имеют одинаковые потребности. Поэтому важно выбрать модель, которая лучше всего соответствует типу вашей физической активности. Например, если вы проводите большую часть тренировок в спортзале или вы бегун, то хорошим выбором будет пистолет с 3 скоростями и 2 головками, плоской и заостренной.