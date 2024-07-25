Маск заявив, що битиметься з Цукербергом "у будь-який час, за будь-якими правилами"

Невгамовний Ілон Маск знову заговорив про бій з Марком Цукербергом. Однак досі немає жодних реальних планів щодо цього, що створює враження, що власник X продовжує лиш гавкати, але не кусатися.

У відео, яке розмістила на X репортер Fox News Келлі Фарес, Маск заявляє, що він все ще готовий отримати по дупі від генерального директора Meta. Двоє мільярдерів провели більшу частину минулого року, дражнячи можливістю бою в клітці, хоча до цього так і не дійшло.

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Маск запевняє, що готовий до бою

Я буду битися з Цукербергом в будь-якому місці, в будь-який час, за будь-якими правилами,

– заявив Маск в середу, демонструючи шокуючу недоречну браваду.

Маск знову заговорив про бій з Цукербергом: дивіться відео

Відповідаючи на новину в Threads, Цукерберг лише сказав: "Невже ми знову це робимо?".



Цукерберг відреагував на заяву Маска / Скриншот з посту Цукерберга

У той час як Маск почав готуватися до запропонованого поєдинку мільярдерів у клітці лише в липні минулого року, Цукерберг публічно практикує змішані бойові мистецтва (ММА) протягом багатьох років. Він виграв кілька медалей на турнірі з бразильського джиу-джитсу (BJJ), а його пристрасть до бойових мистецтв навіть була внесена до списку ризиків для бізнесу компанії Meta в її річному звіті, поданому в лютому.

І все ж, попри відносну відсутність тренувань, Маск раніше висловлював переконання, що може перемогти Цука лише тому, що він важчий, стверджуючи, що важить "щонайменше 300 фунтів" (136 кілограмів). Цукерберг у травні минулого року здобув медаль на турнірі BJJ у напівлегкій ваговій категорії, яка має вагову межу 154,5 фунта (70 кілограмів).

Але знову ж таки, повторимо, Цукерберг здобув медаль на турнірі BJJ. Наступного місяця після цього Маск заявив, що він "майже ніколи" не займається спортом, "за винятком того, що підіймає своїх дітей і підкидає їх у повітря".

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Треба віддати належне Маску, він далеко не єдиний середньостатистичний чоловік, який плекає дивну, безпідставну віру в те, що він може перемогти відданого спортсмена в обраному ним виді спорту. Від цього не стає менш соромно.