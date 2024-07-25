В видео, которое разместила на X репортер Fox News Келли Фарес, Маск заявляет, что он все еще готов получить по заднице от генерального директора Meta. Два миллиардера провели большую часть прошлого года, дразня возможностью боя в клетке, хотя до этого так и не дошло.

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Маск уверяет, что готов к бою

Я буду драться с Цукербергом в любом месте, в любое время, по любым правилам,

– заявил Маск в среду, демонстрируя шокирующую неуместную браваду.

Маск снова заговорил о бое с Цукербергом: смотрите видео

Отвечая на новость в Threads, Цукерберг лишь сказал: "Неужели мы снова это делаем?".



Цукерберг отреагировал на заявление Маска / Скриншот с поста Цукерберга

В то время как Маск начал готовиться к предложенному поединку миллиардеров в клетке только в июле прошлого года, Цукерберг публично практикует смешанные боевые искусства (ММА) на протяжении многих лет. Он выиграл несколько медалей на турнире по бразильскому джиу-джитсу (BJJ), а его страсть к боевым искусствам даже была внесена в список рисков для бизнеса компании Meta в ее годовом отчете, поданном в феврале.

И все же, несмотря на относительное отсутствие тренировок, Маск ранее высказывал убеждение, что может победить Цука только потому, что он тяжелее, утверждая, что весит "не менее 300 фунтов" (136 килограммов). Цукерберг в мае прошлого года получил медаль на турнире BJJ в полулегкой весовой категории, которая имеет весовой предел 154,5 фунта (70 килограммов).

Но опять же, повторим, Цукерберг получил медаль на турнире BJJ. В следующем месяце после этого Маск заявил, что он "почти никогда" не занимается спортом, "за исключением того, что поднимает своих детей и подбрасывает их в воздух".

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Надо отдать должное Маску, он далеко не единственный среднестатистический человек, который лелеет странную, безосновательную веру в то, что он может победить преданного спортсмена в выбранном им виде спорта. От этого не становится менее стыдно.