Ви не станете кращою версією себе вчорашнього, якщо віритимете у ці міфи про силові тренування

Силові тренування – це дисципліна, яку повинні практикувати всі без винятку, щоб бути здоровими. Так, те, що ми ненавидимо спортзал або не знаємо, з чого почати, не є виправданням.

Наше здоров'я має бути найголовнішим, і щоб досягти цього, ми повинні використовувати тренажери, гантелі, гирі або штанги, хоча ми також можемо включати вправи з власним тілом.

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Однак, попри те, що ми це знаємо, все ще існують міфи та популярні переконання, які, хоча вони вже більш ніж спростовані, все ще заважають нам досягти найкращої версії нас самих. Сьогодні ми поговоримо про них і про те, як вони не повинні стати нам на заваді.

Силові тренування призводять до травм

Однією з найпоширеніших помилок є те, що силові тренування завжди призводять до травм. Це, як і будь-який інший вид спорту, залежить від обставин. Звичайно, травми можуть статися, якщо ми не вивчимо техніку належним чином або якщо ми намагаємося виконувати вправи чи підіймати вагу, як професіонали.

Щоб уникнути цього, дуже важливо починати повільно, поступово збільшувати навантаження і, перш за все, вдосконалювати техніку, перш ніж ускладнювати тренування. Насправді, оскільки силові тренування призводять до збільшення м'язів і сили, ймовірність травм зменшується. Включаючи функціональні рухи, ми також уникнемо щоденних травм.



Дотримуйтесь правильної техніки, щоб уникнути травм / Фото Seniv Petro

Це працює, тільки якщо ви хочете мати тіло бодибілдера

Звичайно, тренування з обтяженнями можуть допомогти вам набрати м'язи, але це не означає, що з дня на день ви розвинете тіло Арнольда Шварценеггера. Для цього потрібно тренуватися годинами і, перш за все, дотримуватися відповідної дієти. Нам не потрібно набирати великі об'єми, якщо ми не зосереджуємося на цьому, а також не маємо конкретного плану тренувань і дієти. Якщо все, чого ми хочемо, – це бути здоровими та підтягнутими, ми просто повинні дотримуватися здорової дієти.

Не інтенсивні тренування

Багато людей помиляються, вважаючи, що для того, щоб тренування було ефективним, ми повинні виходити зі спортзалу скутими або рясно спітнілими. Про це потрібно забути. Після того, як ми звикли до тренувань, ми не повинні відчувати біль на регулярній основі, якщо тільки ми не збільшуємо вагу або не пробуємо нові вправи.

Це призводить до втрати гнучкості та мобільності

Нам не потрібно втрачати гнучкість і рухливість під час силових тренувань. Насправді ми повинні уникати цього, тому що чим більше гнучкості та мобільності у нас є, тим кращими будуть наші тренування, тому що вони будуть функціональними. Робота над цими здібностями є фундаментальною для того, щоб виконувати вправи з максимально широким діапазоном рухів.

Ми не можемо почати, коли стаємо старшими

Вік – це лише цифра, і ніколи не пізно піклуватися про себе. Ми можемо почати силові тренування, коли захочемо. Потрібно лише переконатися, що ці заняття адаптовані до наших здібностей і потреб. Насправді це допоможе нам зберегти нашу незалежність і жити довше і, звичайно, краще.



Ви можете тренуватись у будь-якому віці / Фото freepik

Якщо ми хочемо схуднути, кардіо – це єдиний шлях

Кардіо спалює калорії, але воно не допомагає нам набрати м'язи, тонус або окреслити наше тіло. Силові тренування ефективні для рекомпозиції тіла, тобто втрати жиру і набору м'язів. Вони також спалюють більше калорій після закінчення тренування.

Це не відповідає нашим цілям

Той, хто так говорить, не знає, про що він говорить, тому що силові тренування корисні для всіх типів цілей. Існує причина, чому його так чи інакше практикують всі спортсмени в різних дисциплінах. Ми просто повинні будемо адаптувати його до наших цілей та уподобань.

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Тепер, коли ви все це знаєте, настав час забути про ці помилкові переконання і зробити крок назустріч своєму здоров'ю. Ви будете безмежно вдячні.

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