Гаряча канадська ексхокеїстка приміряла крихітні шортики: у мережі не приховують захват
Джерело:інстаграм Мікайли Демайтер
До вашої уваги Мікайла Демайтер. Вона – колишня хокеїстка, яка зараз стала шалено популярною моделлю. І вона виклала серію спокусливих фото, від яких просто неможливо відірватись.
Кадри Мікайла виклала на своїй сторінці в інстаграмі. І було б вкрай несправедливо, якби ми приховували їх від вас.
Варте уваги Гаряча фанатка збірної Хорватії у купальнику з соняхами позбавила підписників спокою
Спокусливі фото Мікайли Демайтер
Для цієї фотосесії Мікайла приміряла тотальний білий образ. На ній була біла майка, шорти та черевики-ковбойки. Дуже стильно та спокусливо.
Нагріваючи пустелю,
– написала вона під дописом.
Мікайла Демайтер знялась у гарячій фотосесії / Фото з інстаграму Демайтер
Користувачі мережі не приховують свого захвату. Вони не лише залишили безліч лайків під її публікацією. Також підписники Мікели написали чимало коментарів. Традиційно залишаємо частину з них тут:
- "Виявляється, ви – найспекотніше місце у світі";
- "Люблю тебе, Мікайло";
- "Приголомшлива Мікайла";
- "Спекотна, наче пекло";
- "Глобальне потепління – це факт, і ось чому";
- "Яка ж ти чарівна".
Дивіться також Люсія Яворчекова у халаті знялась у гарячій фотосесії: бюст навіть не ховала
Мікайла Демайтер однозначно заслуговує на те, щоб ви були підписані на неї в інстаграмі. Долучіться до її прихильників, щоб одним з перших милуватись її гарячими фото та відео.