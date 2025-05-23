Британець шалено схожий на головного героя серіалу "Ти": жінки засипають його дивними проханнями

Порівняно нещодавно на Netflix вийшов фінальний сезон серіалу "Ти". І наш герой з Великої Британії стверджує, що він настільки схожий на Джо Голдберга, що шанувальниці буквально просять його "викрасти їх і замкнути у клітці".

22-річний Микита Дарвін, творець контенту з Довера, що у графстві Кент, стверджує, що його регулярно порівнюють з Джо, головним героєм популярного серіалу, котрого грає Пенн Бенджлі. Про це він розповів в інтерв'ю, пише 24 Канал з посиланням на The New York Post.

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Людям дуже подобається ідея, що їх переслідує Джо,

– зауважив Микита.

Рідні виявили його схожість з головним героєм

За словами хлопця, це його друзі та сім'я помітили моторошну схожість з Пенном Бенджлі, котрий грає серійного вбивцю у серіалі "Ти".

"Багато моїх рідних і друзів кажуть, що я схожий на Джо з "Ти". Багато людей кажуть, що я схожий на серійного вбивцю, і це трохи лякає, оскільки я не намагаюся бути серійним вбивцею", – зауважив він.

Спочатку такі порівняння хлопець вважав "божевільними". Згодом він прийняв свій статус та навіть почав викладати у тіктоці відео, на яких повторює образи і манери персонажа з серіалу "Ти".

Микита повторює образи Джо Голдберга / Фото з інстаграму Микити

Свою сторінку британець створив у січні. Відтоді на його тікток підписані понад 185 тисяч користувачів, а на інстаграм – понад 35 тисяч. І тут немає нічого дивного, адже схожість Микити та екранного Джо просто вражає.

Я щодня отримую тисячі й тисячі повідомлень від людей, які кажуть мені, що я схожий на Джо,

– каже Микита.

Жінки просять переслідувати їх

Дарвін також розповів, що часто отримує повідомлення у застосунках для знайомств від шанувальниць. Вони надсилають йому свою геолокацію у реальному часі, щоб він міг їх "переслідувати".

Мені пишуть люди з застосунків для знайомств і запитують, чи можу я посадити їх у скляну клітку. Вони не думають, що я займаюсь кетфішингом (видаю себе за іншого – 24 Канал), вони просто думають, що я дуже добре виглядаю,

– зазначив Микита.

Він зауважив, що "просто відповідаю їм, що я його брат, і їхня реакція завжди є несподіванкою".

Дарвін додав, що навіть отримує запити про переслідування особисто, коли виходить з дому.

Дарвін навмисне вдягається як Джо Голдберг: дивіться відео

Попри те, що він є прихильником серіалу, прем'єра п'ятого, фінального сезону якого відбулась минулого місяця на Netflix й отримала змішані відгуки, Дарвін зауважив, що не розуміє, чому жінки так захоплюються Джо Голдбергом.

Чесно кажучи, я не думаю, що людям сподобається так сильно, як вони думають. Я вважаю, що він дуже поганий, але всі дівчата, здається, зачаровані цим серійним вбивцею, а це дуже погано,

– підкреслив Микита.

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Хай там як, Микита користується своєю схожістю з Джо Голдбергом. І він продовжує набирати популярності завдяки тому, що асоціюється з головним героєм серіалу "Ти".