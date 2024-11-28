Самої любові недостатньо: ось 3 речі, що є необхідними у стосунках
Любов необхідна для тривалих і щасливих стосунків. Але це не єдиний важливий інгредієнт, потрібний для того, щоб стосунки вижили й залишалися міцними.
Метью Хассі, письменник і експерт зі стосунків, каже, що є набагато важливіші фактори, які можуть визначити, чи будете ви щасливі у стосунках. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.
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Стосунки не живуть лише коханням, а потребують ще кількох елементів
Потяг і кохання можуть бути тими першими елементами, які ведуть до стосунків. Але без правильних доповнень стосунки не будуть тривалими. Що ж потрібно ще?
- Сумісність у цілях. Чи хоче ваш партнер того ж, чого й ви? Це те, про що мало хто запитує або аналізує, починаючи стосунки, і це те, що може створити дистанцію або призвести до розриву. Адже коли цілі не сумісні, ви не зможете працювати разом або рухатися в одному напрямку.
- Під час знайомства багато хто з нас зосереджується на привабливості, і не дивляться на те, що людина говорить. А вона може говорити, що хоче зовсім інших речей. І, каже Хассі, тут є реальна небезпека, що з часом ця людина зробить нас неймовірно нещасними.
- Зобов'язання. Це про прихильність до того типу стосунків, якого ви прагнете. Адже можна любити когось, але не хотіти стосунків з ним або не хотіти ексклюзивних чи моногамних стосунків.
- Хассі каже, що необхідно також мати однакове розуміння вірності та визначення зради. Без відданості та вірності цим стосункам чи цій людині все застигає, і може виникнути більше суперечок, проблем, емоційних зрад, які здатні завдати великої шкоди.
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- Задоволення потреб. Хассі каже – ми повинні запитати себе, чи можемо ми любити нашого партнера так, як він потребує любові, та чи може він зробити те ж саме для нас. А не всі люди потребують одного й того ж.
- Деякі люди потребують більше фізичного контакту, а інші – більше емоційної прихильності. І це не просто про вподобання, а саме про потреби, які необхідно задовольнити, щоб відчувати себе добре в стосунках. Незадоволеність тут призводить до загального нещастя.