Самої любові недостатньо: ось 3 речі, що є необхідними у стосунках

Любов необхідна для тривалих і щасливих стосунків. Але це не єдиний важливий інгредієнт, потрібний для того, щоб стосунки вижили й залишалися міцними.

Метью Хассі, письменник і експерт зі стосунків, каже, що є набагато важливіші фактори, які можуть визначити, чи будете ви щасливі у стосунках. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Стосунки не живуть лише коханням, а потребують ще кількох елементів

Потяг і кохання можуть бути тими першими елементами, які ведуть до стосунків. Але без правильних доповнень стосунки не будуть тривалими. Що ж потрібно ще?

Сумісність у цілях. Чи хоче ваш партнер того ж, чого й ви? Це те, про що мало хто запитує або аналізує, починаючи стосунки, і це те, що може створити дистанцію або призвести до розриву. Адже коли цілі не сумісні, ви не зможете працювати разом або рухатися в одному напрямку.

Чи хоче ваш партнер того ж, чого й ви? Це те, про що мало хто запитує або аналізує, починаючи стосунки, і це те, що може створити дистанцію або призвести до розриву. Адже коли цілі не сумісні, ви не зможете працювати разом або рухатися в одному напрямку. Під час знайомства багато хто з нас зосереджується на привабливості, і не дивляться на те, що людина говорить. А вона може говорити, що хоче зовсім інших речей. І, каже Хассі, тут є реальна небезпека, що з часом ця людина зробить нас неймовірно нещасними.

Є набагато важливіші фактори, ніж кохання, які можуть визначити ваше щастя у стосунках / Фото freepik

Зобов'язання. Це про прихильність до того типу стосунків, якого ви прагнете. Адже можна любити когось, але не хотіти стосунків з ним або не хотіти ексклюзивних чи моногамних стосунків.

Це про прихильність до того типу стосунків, якого ви прагнете. Адже можна любити когось, але не хотіти стосунків з ним або не хотіти ексклюзивних чи моногамних стосунків. Хассі каже, що необхідно також мати однакове розуміння вірності та визначення зради. Без відданості та вірності цим стосункам чи цій людині все застигає, і може виникнути більше суперечок, проблем, емоційних зрад, які здатні завдати великої шкоди.

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