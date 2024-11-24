Ми всі знаємо, як кожен сподівається мати пару на Різдво, але не всі готові до серйозних стосунків у святкові дні. І щоб не залишатися самотніми, деякі люди беруть участь у "катанні на санчатах". Що це означає, пише 24 Канал із посиланням на Daily Star.

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Що таке "санчата" у знайомствах і чому це червоний прапорець

Ні, це не про те, щоб знову відчути себе дитиною. До зими 2024 року "санчата" набули нового значення – це коли люди навмисно "тягнуть когось за собою", відтягуючи розрив стосунків або продовжуючи зустрічатися з кимось, хто насправді їм не цікавий.

Дослідження одного з додатків для знайомств показало, що понад 15% самотніх молодих людей 18 – 25 років продовжували зустрічатися з кимсь на Різдво, навіть якщо ця особа їм насправді не подобалася , з наміром розірвати стосунки після сезону свят.

, з наміром розірвати стосунки після сезону свят. Але "санчат" варто остерігатися не лише самотнім людям, які шукають кохання, але й тим, хто у стосунках. Адже ще 15% опитаних сказали, що вже давно хотіли розлучитися зі своїми партнерами, але вирішили почекати до Різдва чи Нового року.

Три чверті з них вирішили розлучитися ще в листопаді, але не захотіли залишатися на самоті на свята. А ще 25% вирішили "катати" свого партнера аж від серпня до Різдва.

Щоб не залишатися самотніми, деякі люди беруть участь у "катанні на санчатах" / Фото freepik

Експертка зі знайомств Клер Реньє розповіла, як не втратити голову в цій тривожній тенденції у знайомствах. І усвідомити цей червоний прапорець. Говорячи про "санчата", Клер наголошує, що людям варто одразу звертати увагу на ознаки того, що їх "запрягають" – щоб уникнути того, що партнер залишиться з ними лише на зиму.

Це може бути токсичним і тривожним сигналом. Не можна так поводитися з людьми, які мають бути в люблячих і довірливих стосунках. Це гра на емоціях і сприяє короткочасному задоволенню,

– зауважила експертка.

Відповідно, люди повинні знаходити більш справжні зв'язки з іншими. І партнерів, які щиро зацікавлені в них, в підтримці стосунків, які триватимуть не лише на свята.

Ось головні мотиви тих, хто вдається до "санчат", про які слід знати і які потрібно розпізнавати: