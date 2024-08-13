Генетична природа ліворукості все ще в процесі вивчення. А проте приблизно десята частина всіх людей – шульги. Цікаво, що більше таких серед чоловіків, ніж жінок.

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Для чого відзначають Міжнародний день ліворуких

Загалом День шульги відзначають щорічно 13 серпня, щоб звернути увагу на труднощі, на які натрапляють ліворукі люди у світі, здебільшого пристосованому для праворуких. Цей день також має на меті підвищити обізнаність про особливості ліворуких. І нагадати, що вони мають рівні права на зручне середовище.

Нині у багатьох країнах є спеціальні магазини для ліворуких, де можна придбати ножі, ножиці, різні пристосування, спортивне приладдя, швейні машинки, холодильники, фотоапарати, комп’ютери, пристосовані для ліворуких та багато іншого. Також для шульг створюють спеціальні музичні інструменти, на заводах і фабриках є верстати для ліворуких.

Приблизно десята частина людей – шульги, і цікаво, що більше їх серед чоловіків / Фото stockking@freepik

Серед відомих сучасних чоловіків, які є шульгами, фігурують такі імена:

Білл Гейтс, засновник Microsoft і один із найбагатших людей світу.

Баррак Обама, 44 президент США.

Леонардо Ді Капріо, відомий актор і продюсер.

Ліва рука провідна також у Джорджа Майкла, Сильвестра Сталлоне, Брюса Вілліса, Тома Круза, Бреда Пітта, Кіану Рівза, Пола Маккартні та багатьох інших. Ці люди досягли значного успіху, і ліворукість аж ніяк не заважала їм.

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На жаль, не так просто знайти інформацію про відомих українців, які є шульгами. Зокрема, через радянський сумнівний спадок, адже тоді таких дітей намагалися перевчати на праву руку. Тож в Україні й досі факт ліворукості не завжди широко висвітлюється.

А проте деяких відомих ліворуких українців можна назвати. Це, наприклад, Олександр Усик, відомий боксер, абсолютний чемпіон світу, та Святослав Вакарчук, лідер гурту "Океан Ельзи" і громадський діяч.