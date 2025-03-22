Дружина таксиста надіслала гнівне повідомлення моделі, яку він підвозив: у чому причина

Модель була приголомшена після того, як отримала оцінку в одну зірку від водія таксі, а також повідомлення від його дружини. Вона розлютила його кохану.

Керолай Чавес, бразильська інфлюєнсерка, відома своїми вигинами, розповіла, що їхала додому зі спортзалу в таксі, викликаному через застосунок rideshare. Все виглядало абсолютно нормально, вона привіталася з водієм, коли той приїхав, і вирушила в дорогу, пише 24 Канал з посиланням на The New York Post.

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Водій поставив дівчині одну зірочку

Лише коли вона опинилася вдома, вона помітила, що він поставив їй одну зірку, і сказала Jam Press, що була "здивована" такою оцінкою.

Потім його дружина надіслала мені повідомлення через застосунок,

– згадує 23-річна кріейторка OnlyFans.

Судячи з усього, жінка "регулярно стежить за поїздками та рейтингом свого чоловіка" і не схвалювала те, як була одягнена Чавес.

"Жінка пояснила, що їй не сподобалося моє вбрання і що це стало причиною негативної оцінки. Вона сказала, що не вважає, що мій одяг підходить для поїздки на таксі", – розповіла вона.

Керолай обожнює мінімум одягу / Фото з інстаграму Керолай

Чавес була вражена діями жінки. Вона не очікувала такої реакції, особливо від людини, яка її навіть не знає. Таку поведінку дівчина назвала "нездоровою".

Я не думаю, що партнер повинен втручатися в особистий вибір іншої людини (або контролювати її роботу – 24 Канал),

– додала вона.

Попри шок, вона сказала, що "просто рухається далі" після цього випробування.

"Я не планую подавати офіційну скаргу в застосунок, тому що знаю, що ця ситуація стосується не мене, а їхніх стосунків", – пояснила вона.

Але це не перший випадок, коли Чавес отримує негативну реакцію на своє вбрання.

Дівчину виганяли з супермаркету

Раніше модель OnlyFans вигнали з супермаркету за відвертий одяг, що, на її думку, було викликано "фобією гарячих жінок".

"Щойно вийшла з супермаркету, і мене залякували за те, що я носила "занадто короткий одяг". Деякі люди дивилися з упередженням, інші проклинали мене, і, нарешті, мене вигнали з магазину", – написала Чавес в інстаграмі.



У такому образі дівчина навідується до супермаркету / Фото Jam Press

Вона вважає "абсурдним" те, що "до жінок все ще так ставляться лише тому, що ми одягаємося так, як нам хочеться".

Критики докоряли їй за те, що вона ходить за покупками в магазині, бувши легко одягненою, кажучи, що вона "ставить у незручне становище пристойних людей, які часто бувають там з дітьми".

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Сама дівчина вважає, що ці образи мають більше спільного з "фобією гарячих жінок". І з нею, за її словами, вона стикається щоденно.