У рубриці "Ви соромились – ми спитали" 24 Канал спілкується з представниками різних професій. Ми ставимо їм ті запитання, які б хотіли ви, але не могли наважитись. До Дня таксиста, який відзначають 22 березня, ми підготували для вас цікаву розмову про цю професію. У ній водій, який половину свого життя за кермом, а також українські акторка та співак, котрі спробували себе у цій професії, допомогли нам заглянути за її лаштунки.

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Чому таксисти ставлять одну зірочку

Зверніть увагу! Передовсім ми поспілкувались з водієм таксі Віктором, відомим завдяки ютуб-каналу "Реальний таксист". Він допоміг розвіяти поширені стереотипи про цю професію.

Почнімо зі знайомства з читачами. Розкажіть трохи про себе.

Мене звати Віктор, мені – 41 рік, і пів життя я працюю в таксі. Останні 10 років допомагаю водіям здобути цю професію, розказую про неї, як працювати, скільки можна заробляти.

Як саме ви потрапили у професію водія таксі та що вас спонукало до цього?

У професію потрапив, бо було дуже велике бажання, по-перше, водити. І тут, можна сказати, – корисне з приємним. І автомобіль взяв в оренду, на ньому катався, плюс заробляв гроші. І так потрошку-потрошку втягнувся у професію таксиста.

Що ви любите у своїй роботі, а що – ні?

Звісно, як кожен водій таксі, люблю щедрих, веселих клієнтів і місто, їзду по місту без пробок.

Як ви реагуєте на незадоволених пасажирів? Ставите їм одну зірочку чи намагаєтесь урегулювати ситуацію в моменті?

На незадоволених пасажирів раніше якось реагував жорсткіше. Але водій таксі з роками стає таким психологом і, в принципі, може вирішити абсолютно будь-який конфлікт. Але, якщо вже це не виходить, деякі водії ставлять одну зірочку. Раніше такого не було. Раніше були рації. Поганий відгук про клієнта можна було поставити тільки в диспетчерській базі таксі, щоб якийсь коментар про пасажира написали. Але, в принципі, з усіма пасажирами можна знайти спільну мову і перевести конфлікт у нормальне спілкування.

До слова! Бартендери – ті, хто теж багато працює з людьми. Раніше в інтерв'ю нам барледі назвала найдивнішу річ, якою з нею розрахувались у барі. Ви будете здивованими.

Віктор розповів, в якій службі таксі працювати найвигідніше: дивіться відео

Стреси й напруга однозначно відбиваються на тому, як інші водії поводяться на дорогах. Як ви справляєтесь зі стресом або складними ситуаціями, щоб тримати себе у руках?

Водії таксі проїжджають в день, в середньому, 250 кілометрів. Тобто, в принципі, за рік, якщо водій працює постійно, він проїжджає понад 80 тисяч кілометрів. І це дуже великий досвід на дорозі. Вже абсолютно будь-яка ситуація практично зрозуміла.

Так, є багато водіїв таксі, які новенькі приходять, їм тяжко адаптуватися в великому місті, в пробках, у виїздах, заїздах, зимою, коли слизько, коли нечищені дороги. Але людина, яка пропрацює вже мінімум хоча б пів року водієм таксі, вона, по-перше, дуже якісно знає місто, може нормально добратися і адаптуватися по місту, по дорогах і у всіх стресових ситуаціях. Тому що за день, проїжджаючи десятки дворів, звідки ти забираєш або куди завозиш пасажира, ти бачиш на дорозі абсолютно все.

Таксист – не ваш персональний водій

Який стереотип про таксистів ви б хотіли зруйнувати?

Стереотип про таксиста... Що таксист – це професійний водій, який, ну, не тільки водій, а ще психолог і людина, яка, можна сказати, в деякий час відповідає за твоє життя, тому що вона веде машину акуратно, довозить пасажира з пункту А до пункту Б. І, знаєте, стереотип ще про таксиста такий, що, типу, "шеф, два щьотчика", але такого нема.

Дуже багато водіїв таксі – з вимушеної ситуації, які втратили роботи, працюють в таксі на дуже класних автомобілях, наприклад на "Теслах", на "Лексусах", на "Джипах" своїх.

І, в принципі, заробляють не бажані, але непогані гроші. Тобто наразі праця таксиста не оплачується на 100%, наскільки вона повинна оплачуватися.

Часто можна почути, що таксують для душі. Втім, ми ж розуміємо, що таксування потребує чималих витрат. Чи можна нині вважати цю роботу вигідною, враховуючи зріст цін на паливо, витратні матеріали й таке інше?

Так, дійсно, це такий є мем, прикол. Навіть я, виїжджаючи вже зараз, працюю чисто для душі, тому що це професія, яка втягує, це постійно живі гроші.

А людина, маючи свій автомобіль, маючи основну якусь роботу, на якій працює до п'ятої-шостої години, якщо в нього, наприклад, ще залишається сила, він може за дві-три-чотири години заробити ще, як можна сказати, додатковий бонус. Наприклад, на поремонтувати чи заправити автомобіль.



Люди можуть таксувати після основної роботи, щоб трішки підзаробити / Фото freepik

Наскільки вигідно? Ну, я вам скажу так, що, в принципі, водій таксі заробляє трошечки більше, чим той же продавець-консультант, той же менеджер, який працює на якійсь стаціонарній роботі. Тобто заробіток водія таксі залежить тільки від нього. Скільки він хоче заробити – стільки він і заробить. Для цього потрібно багато працювати.

Тобто якщо ти будеш працювати чотири-п'ять годин, ти заробиш одну суму. Якщо ти будеш працювати десять-дванадцять – іншу суму. Якщо ти будеш працювати чотирнадцять-п'ятнадцять – ти заробиш ще іншу суму. Все залежить від самого водія, від його бажання заробити.

Так, звісно, наразі оплата проїзду в таксі іноді буває, як на маршрутці. Якщо ви вчотирьох викличете таксі, заплатите, наприклад, сімдесят гривень за мінімалку якусь, і зловите маршрутку, як будете чекати, ви вчотирьох також заплатите сімдесят гривень. Тут трошечки тариф наразі занижений. Хоча з новими агрегаторами весь тариф іде по запиту, тобто таргетований. І якщо немає попиту, значить – тариф низький. Якщо попит великий – тариф високий. Тобто нема десь якоїсь стабільності.

І наостанок. Що б ви хотіли передати усім пасажирам і своїм колегам на дорозі?

Хочу передати всім пасажирам: завжди сідайте з гарним настроєм до автомобіля. Водій таксі – це не ваш раб або особистий водій. Це людина, яка виконує послугу точно так само, як менеджер банку, точно так само, як людина в податковій поліції.

Просто ставлення до водія таксі, воно якесь скептичне. Тобто таксист, та й таксист. Це людина, яка везе ваше життя. Ви сідаєте, їдете за 200 гривень в автомобілі, який коштує там пів мільйона. Водій для вас начистив, намив машину. Вона (добре – 24 Канал) пахне всередині. Так, зрозуміло, є й інша сторона медалі, але я вважаю, що в основному водії – ті знайомі, яких я знаю, – вони завжди ставляться до свого автомобіля охайно.

Найскладніше – брати замовлення не за 3 копійки

Це цікаво! Також ми мали розмову з українською акторкою Наталією Бабенко. За час повномасштабного вторгнення вона зняла не один влог, пробуючи себе у різних професіях. Серед них була і робота в таксі, про що ми й поспілкувались з зіркою фільмів "Пульс", "БожеВільні" та "Найкращі вихідні".

У рамках свого блогу ви спробували не одну професію: були і баристою, і кур'єром, і працювали на ринку, і на АЗС. Що надихнуло вас на таксування для свого проєкту "В чому справа"?

Буду чесною, насправді це та професія, яка найбільш доступна для кожного, якщо ти маєш авто та бажання! Тому вирішила спробувати, але зрозуміла, що не кожна доступна професія є рентабельною! Виходячи з мого досвіду, в моєму випадку це було геть не прибутково і навіть навпаки!

Що було для вас найскладнішим у роботі таксистом? Як на вас реагували пасажири, чи впізнавали?

Найскладнішим було брати замовлення не за 3 копійки. Не знаю чому, але коли в акаунті ставила "Бізнес" чи "Комфорт", зовсім не було замовлень, а коли прибирала ці критерії, то виходить, що "безкоштовно катала пасажирів", судячи з категорії авто і витрат на неї та паливо!

Як Наталя Бабенко пробувала себе у ролі таксистки: дивіться відео

Насправді я таксувала один день, тому важко робити якісь висновки! За цей день не впізнавали, але всі дивувались, що до них приїхала дівчина на хорошому авто і майже безкоштовно! Думаю, для пасажирів це був приємний досвід.

Часто ми можемо почути, що водії таксують для душі. Скажіть, чи задумувались ви над тим, щоб час від часу возити людей, щоб трішки відпочити від акторства?

Чесно, це не моя віддушина! Спробувавши себе у ролі водія таксі, я більше стресувала, ніж отримувала задоволення! По перше, пасажири бувають різні, а ти дівчина і боїшся натрапити на когось великого і неадекватного, тому так, щоб хотілось до цього повернутись, – такого нема! Тим паче щоб таксувати, тобі потрібно, щоб було якесь простеньке авто, аби було не шкода.

До слова, звернув увагу на те, як ви спілкувались з інспектором, який виписував вам штраф у відео для вашого блогу. Чи можете ви назвати себе запальною? І яка ви за кермом?

Як і будь-яка людина, я можу бути емоційною та обурюватись, коли є якась несправедливість! Не хочу виправдовуватись, але на те були певні причини. Так, я на хвилину припаркувалася під знаком. Але суть не в тому, що на це була необхідність, бо в мене просто "заглючив" застосунок і я не знала куди мені рухатись далі. Суть у тому, що переді мною і за мною був запаркований цілий ряд авто, там сиділи чоловіки і до них ніхто не підійшов і не виписав штраф. Тому в таких випадках я не буду мовчати!

За кермом я люблю отримувати задоволення, але це не завжди виходить, бо люди на дорозі різні: дуже не люблю неввічливих водіїв, які підрізають, не вмикають поворотники, порушують правила дорожнього руху та створюють аварійні ситуації – в такі моменти дуже злюсь. Але в цілому, коли у своїй машині, дуже люблю їхати, співати і пританцьовувати, особливо, коли стоїш в заторах!

Кожен пасажир – у гостях у водія

Окремо хотів би похвалити вас за музичний смак. Яку музику можуть почути ті, хто їздить з вами? Чи є у вас якийсь спеціальний плейлист для поїздок на авто?

Я меломанка, але переважно слухаю українських виконавців! Дуже люблю "Скрябіна", "Океан Ельзи", "Бумбокс", а також наразі є велика кількість нових цікавих українських артистів. Намагаюсь постійно відкривати для себе когось нового.

Спеціальних плейлистів для поїздок немає, але є свої різні плейлисти, тому, яку музику буду слухати, зазвичай залежить від настрою.

Наталія не лише слухає музику за кермом, а й співає: дивіться відео

Ми дуже тішимось, що в Україні набуває популярності таксі для жінок. Скажіть, чи почувались ви безпечно, коли спробували себе у ролі водійки таксі? Що б ви хотіли передати чоловікам, котрих підвозять жінки?

Коли пасажири вже сідали в машину, – так, почувалась в безпеці, бо мені пощастило. Але в цілому, коли очікувала на того чи іншого пасажира, не було впевненості, що все буде добре. І це є проблемою, бо це лотерея.

Тому я б радила чоловікам, і не тільки, ставитись з розумінням та поводити себе так, щоб ви ні в якому разі не нашкодили морально іншій людині! І ще, кожен пасажир має памʼятати, що коли він викликає таксі, він опиняється в гостях у водія, тому бажано бути охайним та ввічливим!

Професія не така легка, як здається

Це цікаво! У ролі водія таксі себе спробував також співак Сергій Лазановський. Він сів за кермо, щоб зробити промо для своєї пісні. І за один день роботи водієм збагнув, що вона не така легка, як ми можемо собі уявити.

Почнімо з того, чому я звернувся саме до вас. Ви провели досить несподіваний експеримент, спробувавши себе на один день у ролі таксиста. Ви навіть жартома написали: "+ одна професія до трудової книжки". Розкажіть, як це було і як вам спала на думку ця ідея? І чи не захотіли ви після цього піти таксувати для душі?

Колись давно ми говорили з продюсеркою та викладачкою вокалу Іриною Батюк, що потрібно знімати щось в авто, певну рубрику. Під час підготовки релізу "Не кохай" ми вирішили відзняти такі відео з реакцією людей на мій трек, привернути увагу користувачів у соцмережах. Кадрів було декілька, не всі вдалося опублікувати, деякі клієнти відмовляли, а ми – поставилися із розумінням.

Чи планував я стати таксистом після цього? Відверто – ні. Я люблю активне дозвілля і працю, щоб завжди бути у русі. А перебувати весь день в авто – мабуть, то не для мене. Але для досвіду я засвоїв цю професію. І можу відверто зазначити, що вона не така легка, як здається на перший погляд.

Сергій Лазановський пробував себе у ролі водія таксі: дивіться відео

Ролики, які ви викладали зі свого експерименту, яскраво підтверджують той факт, що класна музика – запорука чудового настрою та гарного дня. Ми бачили, як пасажири підспівували та рухались у такт пісні – це прекрасно. Як, власне, ви ставитесь до того, що таксисти слухають за кермом і чого б ви точно не хотіли чути під час поїздки?

Ми повинні розуміти, що люди діляться на дві категорії: ті, які люблять слухати музику за кермом, і ті, хто ні. Тому тут вже треба питатись в людей, чи не проти вони послухати щось із колонок авто. Також треба враховувати момент, що не всім може сподобатись обрана вами музика, адже про смаки не сперечаються. Важливо, щоб музика не відволікала в дорозі, щоб не сталось якихось казусів. Проте головне – аби не звучала російська музика.

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І наостанок. Що слухає Сергій Лазановський, коли сидить за кермом? Можливо, у вас є плейлист для дороги, щоб залишатись бадьорим?

Так, в мене є плейлист, який називається "Лікуй душу". Там зібрані пісні, які я люблю слухати в дорозі. Загалом – це пісні закордонних виконавців, таких як FINNEAS, CALUM SCOTT, ADELE, LADY GAGA, DUNCAN LAURENCE, LEWIS CAPALDI. Проте в ньому можна почути щось і з нашої естради 70/80/90 років – Яремчук, Зінкевич. Івасюк.

А ось і уривок пісні, яку прем'єрив під час таксування Сергій Лазановський: дивіться відео

Зрештою, як я люблю жартувати, то я меломан. Іноді можу ввімкнути запропонований плейлист і послухати різножанрову музику. Її так багато, що нам не вистачить всього життя, щоб послухати все, що зараз продукують творчі люди з різних куточків світу.

Залишайтесь з нами. У рубриці "Ви соромились – ми спитали" на вас очікує ще чимало цікавих співрозмовників, які проведуть вас за лаштунки своєї професії!