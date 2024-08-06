Вимовлена надто рано, фраза "я тебе кохаю" може зруйнувати все, а вимовлена надто пізно – має такий самий ефект, як келих шампанського, випитий напередодні. Тож коли варто її говорити, а коли не слід? Відповідь має колумністка німецького GQ Мімі Ерхардт.

Дивіться також Як забувати колишніх: 5 золотих правил

Кохання і закоханість

Коли ми говоримо про кохання? Це кохання, коли ви думаєте про когось і у вас в животі пурхають метелики? Або коли ви дивитеся на когось й одразу хочете? Насправді це більше про магію початку. Це закоханість, захват із першого погляду, захоплення, романтика. Це все прекрасно, але це не обов'язково кохання.

Закоханість не менш цінна, ніж кохання, але не має такої ж ваги. Протягом життя ми можемо бути закоханими значно частіше, ніж кохати. І це природно, адже кохання має розвиватися і рости, а на це потрібен час. Кохання – плід, який дозріває.

Коли говорити "я тебе кохаю"

Коли серце відчуває готовність, нікому не спадає на думку наклеювати стікер на лоб, щоб показати свої емоції. Варто запитати себе про людину, до якої є почуття:

Чи пов'язані мої почуття з її зовнішністю? Чи кохав би я її, якби вона не була такою фотогенічною, спокусливою, досконалою тілом? Чи кохав би я її, якби вона днями лежала в ліжку через проблеми зі шлунком? Чи кохаю я її такою, якою вона є насправді, чи це ідеалізований образ, який я створив?

Знайдіть час, щоб відповісти на ці запитання. Не слід через місяць говорити своїй новій дівчині, що ви кохаєте її, якщо ви все ще не впевнені.

Освідчення – це великий крок, який робить нас вразливими і який потрібно ретельно обдумати / Фото freepik

Коли ще зарано

Варто остерігатися того, хто клянеться у коханні, коли ви ледве знайомі. "Я тебе кохаю" через тиждень після знайомства – це нелегко проковтнути, навіть якщо ідея кохання з першого погляду дуже приваблива. Часто експрес-зізнання в коханні є маніпулятивною тактикою, яку використовують токсичні люди.

Звичайно, це не обов'язково має бути так, але краще знайти час, щоб познайомитися ближче і дослідити особисте життя без поспіху, щоб бути впевненим у своїх почуттях. Ідеальний період – це 2 або 3 місяці, впродовж яких вам подобається проводити якомога більше часу разом. Це хороша основа.

Коли вже запізно

Щоб освідчення втратило свою цінність, має пройти достатньо часу. Якщо людина вже освідчилася у коханні, і ви відчуваєте до неї те саме, дайте їй знати й не чекайте занадто довго. Наберіться сміливості та скажіть про це.

Та якщо людина вже зізналася вам у коханні, а ви не відповіли на це спонтанно, момент, безсумнівно, минув. І, якщо це взаємно, вам доведеться негайно надолужити згаяне, щоб усунути будь-яке взаємне збентеження.