Жити з одним чи з кількома: вся суть моногамії та немоногамії у простих словах
- Моногамія – це вид стосунків, що передбачає одного партнера.
- Немоногамні стосунки дозволяють мати більше ніж одного партнера в один період часу за згодою всіх учасників.
- Моногамія асоціюється з ексклюзивністю, тоді як немоногамія пропонує різноманітні структури взаємин.
Спроба пояснити моногамію може здатися чимсь схожим на пояснення рибі, що таке вода. Адже цей підхід до любові та партнерства домінує у світі.
З іншого боку, це лише один із багатьох способів побудови стосунків, і багато людей роблять свідомий вибір – бути моногамним або стати на інший шлях. Та щоб зробити його, треба розуміти основи – про них і напишемо на 24 Каналі завдяки mindbodygreen.
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Що таке моногамія та чим вона відрізняється від інших форматів стосунків
Отже, моногамія – це вид стосунків, який передбачає мати лише одного партнера. Моногамні стосунки можуть бути сексуальними або емоційними, але зазвичай і те, й інше. Тобто двоє людей зустрічаються та займаються сексом тільки одне з одним, і не поділяють цей тип зв’язку ні з ким іншим за межами пари.
Моногамія справді є найбільш поширеним підходом до стосунків у багатьох суспільствах, але не універсальним. Різні культури в усьому світі практикують полігамію, багатоженство, поліаморію та багато інших видів взаємозв'язків. Також моногамія, що цікаво, не надто поширена серед інших ссавців.
Так само й участь людини у моногамних стосунках не означає, що вона справді хоче бути лише з одним партнером. І це може призвести до зради та розриву.
Говорячи про моногамію, люди часто асоціюють її з такими поняттями як "тривалі стосунки", "шлюб", "подружжя". Але вони не тотожні – усі ці види стосунків можуть і не бути моногамними.
Для розуміння, напротивагу моногамним, у немоногамних стосунках за згодою людина може мати більше ніж одного романтичного або сексуального партнера одночасно. При цьому всі партнери знають про інших партнерів і погоджуються на це.
Порівняння моногамних та немоногамних стосунків найкраще допоможе зрозуміти суть обидвох. Ось коротка таблиця, яку наводить testbook, із розрізом "моногамія – немоногамія":
- Ексклюзивна відданість одному партнеру – наявність кількох партнерів одночасно.
- Підкреслює глибоку, виняткову відданість – допускає різноманітні структури та динаміку стосунків.
- Зазвичай передбачає чіткі межі та спілкування – вимагає відкритого та чесного спілкування, щоб орієнтуватися в багатьох стосунках.
- Ревнощі можуть існувати, але зазвичай у контексті ексклюзивності – ревнощами можна керувати шляхом спілкування та переговорів.
- Забезпечує стабільність і рутину – пропонує гнучкість у стилях і конфігураціях відносин.
Загалом, люди – складні та багатовимірні істоти, тож не існує будь-яких переконливих доказів, що якийсь конкретний вид стосунків є кращим чи гіршим для всіх. Вибір формату стосунків дорослих людей – суто індивідуальний, і тут важлива насправді лише згода всіх учасників.