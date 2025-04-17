Сьогодні ми на 24 Каналі звертаємося до жінок та завдяки eharmony поговоримо про такі ознаки у чоловіків. Щоб із ними у парі ви могли уникнути розчарування або гіркого усвідомлення, що ви змарнували свій час на стосунки, які нікуди не ведуть.

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Ваш партнер не хоче серйозних стосунків із вами: ось 10 ознак

Закрита мова тіла і фізичне дистанціювання. Він відвертається від вас під час розмови та рідко дивиться в очі. Він уникає випадкових дотиків зі свого боку та будь-яких ваших спроб доторкнутися до нього.

Він відвертається від вас під час розмови та рідко дивиться в очі. Він уникає випадкових дотиків зі свого боку та будь-яких ваших спроб доторкнутися до нього. Він не ревнує, а його увага не на вас. Надмірні ревнощі – теж тривожний сигнал, але абсолютна відсутність їх – ще гірший. Коли ви поруч, він часто поглядає на годинник, приділяє більше уваги своєму телефону, ніж вам, а що гірше, він перемикається на флірт з іншими.

Надмірні ревнощі – теж тривожний сигнал, але абсолютна відсутність їх – ще гірший. Коли ви поруч, він часто поглядає на годинник, приділяє більше уваги своєму телефону, ніж вам, а що гірше, він перемикається на флірт з іншими. Він не зацікавлений у моногамії. Так, немоногамія може працювати для деяких пар і навіть стає все більш поширеним явищем. Але якщо ви сказали, що хочете бути у моногамних стосунках, а він відмовляється – це вже неспівпадіння цінностей.

Так, немоногамія може працювати для деяких пар і навіть стає все більш поширеним явищем. Але якщо ви сказали, що хочете бути у моногамних стосунках, а він відмовляється – це вже неспівпадіння цінностей. Він ігнорує вас у соцмережах. У сучасному світі стосунки важливі не тільки в реальному житті, але й в інстаграмі чи фейсбуці. І якщо його лайки та коментарі націлені на інших, а вас він ігнорує – це яскравий червоний прапорець.

У сучасному світі стосунки важливі не тільки в реальному житті, але й в інстаграмі чи фейсбуці. І якщо його лайки та коментарі націлені на інших, а вас він ігнорує – це яскравий червоний прапорець. Усі розмови – поверхневі. Ви розмовляєте з ним хіба про те, про що могли б поговорити зі знайомим або далеким родичем. Робота, погода, новини.

Ви розмовляєте з ним хіба про те, про що могли б поговорити зі знайомим або далеким родичем. Робота, погода, новини. Він нічого не пропонує або пропонує тільки те, що цікаве йому. Як-от щось із Marvel, хоча ви тисячу разів говорили, що не любите фільми про супергероїв. І він поняття не має, яка ваша улюблена їжа або напій, попри місяці спільного життя.

Як-от щось із Marvel, хоча ви тисячу разів говорили, що не любите фільми про супергероїв. І він поняття не має, яка ваша улюблена їжа або напій, попри місяці спільного життя. Він постійно скасовує спільні плани. Це може бути навіть ваше побачення, і навіть в останню хвилину. При цьому він не шкодує про це і лише нещиро перепрошує, якщо взагалі це робить.

Це може бути навіть ваше побачення, і навіть в останню хвилину. При цьому він не шкодує про це і лише нещиро перепрошує, якщо взагалі це робить. Між вами немає емоційного зв'язку. Емоційна близькість – це величезна частина успішних романтичних стосунків, і якщо її немає – це великий червоний прапор, ціле прапорище.

Емоційна близькість – це величезна частина успішних романтичних стосунків, і якщо її немає – це великий червоний прапор, ціле прапорище. Його не цікавить зустріч із вашими друзями або родиною. Більшість із нас є соціальними істотами, і схвалення наших близьких важливе. Якщо він у цьому не зацікавлений, значить, не зацікавлений у розвитку стосунків.

Більшість із нас є соціальними істотами, і схвалення наших близьких важливе. Якщо він у цьому не зацікавлений, значить, не зацікавлений у розвитку стосунків. Він ігнорує ваші повідомлення. Однією з головних ознак того, що він не хоче мати з вами стосунків, є те, що він виходить на зв'язок лише тоді, коли йому цього хочеться, або коли йому щось потрібно від вас.

Щоб не марнувати свій час на стосунки, які нікуди не ведуть, варто звертати уваги на ці ознаки / Фото freepik

Коли варто залишатися, а коли вже час піти

Жодна з цих ознак сама по собі не є критично, але чим більше цих сигналів, тим ясніше вам має бути, що вже час піти. І навпаки – чим менше, тим кращі шанси зберегти стосунки.

Є 3 варіанти, коли стосунки можуть з часом поглибитися, тобто можна спробувати у них залишитися:

Якщо хороші моменти переважують погані. Тобто ви отримуєте від стосунків більше, ніж віддаєте.

Якщо труднощі у стосунках виникають через тимчасові обставини. Наприклад, заважає відстань, навчання або напружений період на роботі.

Якщо вам подобається те, ким ви є з ним. Якщо ви дійсно відчуваєте, що це так, варто продовжувати стосунки.

Але є ситуації, коли єдиним виходом буде розрив стосунків: