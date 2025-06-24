Купили авто з правим кермом: чи це може стати проблемою
- В Україні законодавство дозволяє експлуатацію автомобілів з правим кермом, якщо вони зареєстровані та відповідають технічним вимогам.
- Для ввезення таких авто потрібні митне оформлення і сертифікація, а також варто враховувати можливі складнощі з безпекою на дорогах із правостороннім рухом.
В Україні автомобілі з правим кермом – нечасте явище, але все ж поширене. Відповідно, у водіїв є чимало запитань.
Як-от чи законно їздити на таких машинах, які є обмеження, на що звернути увагу перед покупкою? Про це докладно розповість 24 Канал.
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Праве кермо в автомобілях в Україні: законно чи ні
Чи можна в Україні їздити з правим кермом на машині? Так, законодавство не забороняє експлуатацію автомобілів з правим кермом.
У чинних Правилах дорожнього руху вказано, що такі транспортні засоби можна використовувати, якщо вони зареєстровані та відповідають технічним вимогам. Однак, як і всюди, є нюанси.
- Наприклад, для ввезення авто з правим кермом з-за кордону, зокрема з Японії чи Великої Британії, потрібно пройти процедуру митного оформлення.
- А ще потрібна сертифікація. Вона підтверджує відповідність машини українським стандартам безпеки, серед іншого – щодо освітлення та габаритів.
Власне, безпека на дорозі – це основна проблема для власників авто з правим кермом. У країнах із правостороннім рухом, як Україна, праве розташування керма може ускладнювати обгони чи маневри на перехрестях.
Тобто водії таких машин мають бути особливо уважними. Тут навіть варто встановити додаткові дзеркала, щоб компенсувати обмежену видимість.
Щодо реєстрації, в Україні немає окремих обмежень для машин із правим кермом. Процедура стандартна – подання документів до сервісного центру МВС, перевірка авто та сплата податків.
До слова, у 2022 році точилися дискусії про можливу заборону ввезення таких машин через ті самі безпекові питання. Станом на 2025 рік такого не сталося, тож все ще відповідь на питання "чи можна в Україні їздити з правим кермом" – так.
А от чи варто купувати авто з правим кермом – геть інше питання. З одного боку, вони часто дешевші за аналоги з лівим кермом, з іншого – потребують адаптації до українських умов.
Тобто якщо ви порахували свої плюси й мінуси та виявили, що готові не тільки до додаткових витрат на сертифікацію, а й до максимально обережного водіння – авто з правим кермом може бути вигідним вибором.