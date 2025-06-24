Купили авто з правим кермом: чи це може стати проблемою

В Україні автомобілі з правим кермом – нечасте явище, але все ж поширене. Відповідно, у водіїв є чимало запитань.

Як-от чи законно їздити на таких машинах, які є обмеження, на що звернути увагу перед покупкою? Про це докладно розповість 24 Канал.

Дивіться також Важливе для водіїв: чи має право поліція зупиняти вас просто так у 2025 році

Праве кермо в автомобілях в Україні: законно чи ні

Чи можна в Україні їздити з правим кермом на машині? Так, законодавство не забороняє експлуатацію автомобілів з правим кермом.

У чинних Правилах дорожнього руху вказано, що такі транспортні засоби можна використовувати, якщо вони зареєстровані та відповідають технічним вимогам. Однак, як і всюди, є нюанси.

Наприклад, для ввезення авто з правим кермом з-за кордону, зокрема з Японії чи Великої Британії, потрібно пройти процедуру митного оформлення.

А ще потрібна сертифікація. Вона підтверджує відповідність машини українським стандартам безпеки, серед іншого – щодо освітлення та габаритів.

Власне, безпека на дорозі – це основна проблема для власників авто з правим кермом. У країнах із правостороннім рухом, як Україна, праве розташування керма може ускладнювати обгони чи маневри на перехрестях.

Чи заборонене праве кермо в автомобілях в Україні / Фото pairhandmade@vecteezy

Тобто водії таких машин мають бути особливо уважними. Тут навіть варто встановити додаткові дзеркала, щоб компенсувати обмежену видимість.

Щодо реєстрації, в Україні немає окремих обмежень для машин із правим кермом. Процедура стандартна – подання документів до сервісного центру МВС, перевірка авто та сплата податків.

До слова, у 2022 році точилися дискусії про можливу заборону ввезення таких машин через ті самі безпекові питання. Станом на 2025 рік такого не сталося, тож все ще відповідь на питання "чи можна в Україні їздити з правим кермом" – так.

А от чи варто купувати авто з правим кермом – геть інше питання. З одного боку, вони часто дешевші за аналоги з лівим кермом, з іншого – потребують адаптації до українських умов.

Тобто якщо ви порахували свої плюси й мінуси та виявили, що готові не тільки до додаткових витрат на сертифікацію, а й до максимально обережного водіння – авто з правим кермом може бути вигідним вибором.