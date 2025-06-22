Мовиться передовсім про законні причини зупинки, які чітко регламентовані Законом України "Про Національну поліцію", зокрема статтею 35. 24 Канал розповість про це докладніше.

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Які є законні причини для зупинки автомобіля поліцією

Отже, 35 стаття закону про Нацполіцію містить вичерпний перелік підстав для зупинки автомобіля. У 2025 році він актуальний, і всі його пункти чинні навіть під час воєнного стану.

Чинне законодавство передбачає, що у поліції є право зупиняти транспортний засіб з 11 причин. Ось вони:

Порушення правил дорожнього руху. Це про проїзд на червоне світло, перевищення швидкості, відсутність ременя безпеки, неправильне тонування скла тощо.

Це про проїзд на червоне світло, перевищення швидкості, відсутність ременя безпеки, неправильне тонування скла тощо. Технічна несправність автомобіля. Це якщо на вашому авто пошкоджені фари, розбитий номерний знак тощо.

Це якщо на вашому авто пошкоджені фари, розбитий номерний знак тощо. Підозра у правопорушенні. Це якщо поліція має інформацію про можливу причетність водія чи пасажирів до правопорушення.

Це якщо поліція має інформацію про можливу причетність водія чи пасажирів до правопорушення. Розшук транспортного засобу. Раптом автомобіль є у базі розшуку, тоді його мають право зупинити.

Раптом автомобіль є у базі розшуку, тоді його мають право зупинити. Залучення водія до розслідування. Поліція має право зупиняти авто заради інформації про ДТП чи інші надзвичайні ситуації.

Закон про Нацполіцію містить вичерпний перелік підстав для зупинки авто / Колаж 24 Каналу фото freepik і Валентини Поліщук

Надання допомоги. Трапляється, поліції потрібна допомога водія як свідка, або треба перевезти потерпілого.

Трапляється, поліції потрібна допомога водія як свідка, або треба перевезти потерпілого. Обмеження руху. Це коли є офіційне рішення про тимчасове обмеження руху, як-от через аварію чи масові заходи.

Це коли є офіційне рішення про тимчасове обмеження руху, як-от через аварію чи масові заходи. Небезпечне перевезення вантажу. Це якщо поліція помічає, що на авто закріплений вантаж так, що це створює загрозу для інших.

Це якщо поліція помічає, що на авто закріплений вантаж так, що це створює загрозу для інших. Використання спецсигналів. Буває, люди неправомірно ставлять на свої авто маячки, сирени та інші спеціальні сигнали.

Буває, люди неправомірно ставлять на свої авто маячки, сирени та інші спеціальні сигнали. Авто на іноземних номерах. Поліція може зупинити його, щоб перевірити документи.

Поліція може зупинити його, щоб перевірити документи. Втеча військовополоненого. Це якщо є інформація, що в авто може перебувати військовополонений, який є втікачем.

Додамо, що перевірка військово-облікових документів сама по собі не є законною підставою для зупинки автомобіля.

Зверніть увагу: поліцейський зобов’язаний повідомити водію конкретну причину зупинки, інакше його дії будуть незаконними, і водій може оскаржити їх у суді.

Підсумуємо. Зупинка авто без причини – незаконна. Але існує широкий перелік законних причин – їх 11, і поліція повинна проінформувати, якщо зупиняє ваше авто, з якої саме причини це сталося.