Мовиться передовсім про законні причини зупинки, які чітко регламентовані Законом України "Про Національну поліцію", зокрема статтею 35. 24 Канал розповість про це докладніше.
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Які є законні причини для зупинки автомобіля поліцією
Отже, 35 стаття закону про Нацполіцію містить вичерпний перелік підстав для зупинки автомобіля. У 2025 році він актуальний, і всі його пункти чинні навіть під час воєнного стану.
Чинне законодавство передбачає, що у поліції є право зупиняти транспортний засіб з 11 причин. Ось вони:
- Порушення правил дорожнього руху. Це про проїзд на червоне світло, перевищення швидкості, відсутність ременя безпеки, неправильне тонування скла тощо.
- Технічна несправність автомобіля. Це якщо на вашому авто пошкоджені фари, розбитий номерний знак тощо.
- Підозра у правопорушенні. Це якщо поліція має інформацію про можливу причетність водія чи пасажирів до правопорушення.
- Розшук транспортного засобу. Раптом автомобіль є у базі розшуку, тоді його мають право зупинити.
- Залучення водія до розслідування. Поліція має право зупиняти авто заради інформації про ДТП чи інші надзвичайні ситуації.
Закон про Нацполіцію містить вичерпний перелік підстав для зупинки авто / Колаж 24 Каналу фото freepik і Валентини Поліщук
- Надання допомоги. Трапляється, поліції потрібна допомога водія як свідка, або треба перевезти потерпілого.
- Обмеження руху. Це коли є офіційне рішення про тимчасове обмеження руху, як-от через аварію чи масові заходи.
- Небезпечне перевезення вантажу. Це якщо поліція помічає, що на авто закріплений вантаж так, що це створює загрозу для інших.
- Використання спецсигналів. Буває, люди неправомірно ставлять на свої авто маячки, сирени та інші спеціальні сигнали.
- Авто на іноземних номерах. Поліція може зупинити його, щоб перевірити документи.
- Втеча військовополоненого. Це якщо є інформація, що в авто може перебувати військовополонений, який є втікачем.
Додамо, що перевірка військово-облікових документів сама по собі не є законною підставою для зупинки автомобіля.
Зверніть увагу: поліцейський зобов’язаний повідомити водію конкретну причину зупинки, інакше його дії будуть незаконними, і водій може оскаржити їх у суді.
Підсумуємо. Зупинка авто без причини – незаконна. Але існує широкий перелік законних причин – їх 11, і поліція повинна проінформувати, якщо зупиняє ваше авто, з якої саме причини це сталося.