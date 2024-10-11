Наука каже, що ваш мозок працює як серіал: і ось що запускає кожен епізод

Подібно до вашого улюбленого серіалу, етапи вашого життя організовані в епізоди та сезони у вашому мозку. І науковці це доводять у дослідженнях.

Серії вашого життєвого шоу наповнені яскравими моментами, поворотами та драматичними переходами. Саме так наш мозок сегментує наші спогади та досвід, пише GQ.

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Мозок людини організовує спогади у захопливий серіал

З того моменту, як ви відкриваєте очі вранці, ваш мозок починає отримувати безперервний потік інформації. Кожна дія, кожна зміна – вихід з дому, зустріч з другом – приносить з собою нову хвилю образів та емоцій. Але мозок не записує їх на нескінченну котушку, а розрізає на окремі сегменти – подібно до того, як режисер розрізає свій фільм на сцени.

Ця сегментація базується не лише на зовнішніх змінах, таких як зміна місця або діяльності, але й на наших цілях та пріоритетах на той момент. Наприклад, вхід до ресторану може запустити нову главу у вашому мозку, а соціальний обмін з офіціантом або другом може створити ще один чіткий зріз в історії, яку ви проживаєте. Тобто соціальні взаємодії так само важливі, як і зміни обставин.

Серіал у мозку: як це працює

Створення кожної нової "серії" відповідає зміні активності в гіпокампі – ділянці мозку, пов'язаній з пам'яттю. Він стає більш активним з кожною зміною, тим самим сприяючи довготривалій пам'яті. Дослідження групи вчених у США визначило ці сегменти за допомогою аудіорозповідей, в яких учасники слухали різні історії з персонажами в різних ситуаціях: пропозиція руки й серця, розрив стосунків, ділова угода і романтична зустріч.

Під час прослуховування дослідники використовували МРТ, щоб спостерігати за тонкими варіаціями мозкової активності, які сигналізували про перехід від одного епізоду до іншого. Вони виявили, що мозкова активність відповідає стабільному шаблону під час одного і того ж досвіду, але цей розподіл змінюється, коли досвід розвивається або приймає новий напрямок.

Наші результати показують, що ми контролюємо те, як ми організовуємо наші спогади про пережите,

– пояснив співавтор дослідження Крістофер Балдассано.

Одне з головних відкриттів дослідження в тому, що на сегментацію спогадів можуть впливати наші очікування. Якщо ви зосереджуєтесь на чомусь одному, наприклад, на меню в ресторані, а не на розмові зі своїм співрозмовником, ваш мозок може нарізати сцену відповідно до етапів замовлення, а не еволюції соціальної взаємодії.

Етапи вашого життя організовані в епізоди у вашому мозку, немов у серіалі / Фото DC Studio

Це схоже на перехід від романтичного епізоду до епізоду кулінарного змагання. Тобто дослідження показує, що мозок не просто функціонує як пасивний реєстратор подій. На те, як ми запам'ятовуємо досвід, впливає наша увага, наші цілі та те, що ми вже знаємо, а не автоматичний процес.

Це розбиття на серії є не просто механізмом зберігання, а є й інструментом для навігації по життю. Подібно до змісту книги, наш мозок використовує ці точки розбиття, щоб полегшити пошук потрібних спогадів. Це також допомагає уникнути інтерференції між непов'язаними подіями, подібно до того, як добре структурований серіал уникає неузгодженостей між епізодами.

Чому відкриття серійності пам'яті важливе

Який вплив це відкриття має на наше життя?

Щонайменше, ми можемо переосмислити те, як живемо і запам'ятовуємо наші дні. Знання того, що наш мозок активно сегментує досвід, може допомогти нам краще структурувати наші дні, краще усвідомлювати важливі моменти та те, як ми їх сприймаємо.

наші дні. Знання того, що наш мозок активно сегментує досвід, може допомогти нам краще структурувати наші дні, краще усвідомлювати важливі моменти та те, як ми їх сприймаємо. Це також може вплинути на наше розуміння пам'яті та когнітивних розладів, відкриваючи шлях до нових досліджень – про те, як покращити пам'ять або ментальну організацію.

або ментальну організацію. Нарешті, якщо наш мозок працює як серіал, можливо, наше життя також поділене на сезони. Кожен важливий період у нашому житті – дитинство, юність, кар'єра – можна розглядати як новий сезон, що знаменує собою еволюцію в загальному сюжеті нашого існування.

Тож можна тепер більш свідомо визначати момент, коли ми готові відкривати для себе кожну наступну серію свого серіалу і тим більше наступний сезон.

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