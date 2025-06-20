Найкраща вправа для ніг, сідниць і преса – маловідома, але дуже ефективна

Ви вперто та послідовно тренуєте нижню частину свого тіла, і цілком впевнені, що робите всі можливі вправи. І це чудово, але ми спробуємо вас здивувати.

Існує маловідома програма, яка, утім, є навіть необхідною для ще кращого розвитку вашого тулуба, ніг, сідниць та преса. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про неї докладніше.

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Напівміст на одній нозі – чому вам слід додати цю вправу до своїх тренувань

Ми не знаємо, чому ця вправа не є поширеною настільки, наскільки заслуговує за свою безперечну ефективність. Гадаємо, навіть ви її ще не пробували робити.

При тому, що це досить простий рух, і коли ви його опануєте, то більше не зможете без нього обійтися. Про що мовиться?

Напівміст на одній нозі. Чи вам це про щось говорить? Припускаємо, що ні. Ця вправа схожа на класичний міст, але це не вона. Тренери при цьому кажуть, що напівміст на одній нозі дуже недооцінений, хоча має безліч переваг.

Це маловідома програма, але необхідна для розвитку ваших ніг, сідниць та преса / Фото hevyapp

Він тренує підколінні сухожилля, також м'язи ззаду стегна, якими часто нехтують. Річ у тім, що ми схильні зосереджуватися на присіданнях, а ті більше спрямовані на чотириголові м'язи.

Цей міст також допомагає зміцнити коліна. І, як і всі мости, дуже корисний для преса і сідничних м'язів. При цьому мовиться не тільки про тренування сили, а про м'язовий баланс між двома групами м'язів стегна, який зміцнює суглоб.

Що потрібно для виконання мосту на одній нозі? Та тільки хіба що лавка або стілець, щоб поставити ноги. Ось як виконувати цю вправу:

Ляжте на підлогу, з ногами на підлозі або на лавці.

Підніміть стегна і витягніть одну ногу вгору, зберігаючи рівновагу.

Контрольовано опустіть таз на підлогу, після чого підніміться.

Як правильно виконувати місток на одній нозі: дивіться відео Performance Revolution

На всіх етапах ви повинні добре відчувати свої м'язи на ногах та на пресі. Виконуйте для початку 3 підходи по 12 повторень.

Додайте цю вправу бодай в одне зі своїх щотижневих занять, і досить скоро ви пізнаєте її ефективність.