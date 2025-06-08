А навіть якщо й так, ви можете не знати, як саме здобувати від нього максимальну користь. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.

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Найкраща силова вправа для вашого тіла: потрібен лише стілець

Найкраща силова вправа не обов'язково має бути найскладнішою чи вимагати складного обладнання. Ба більше, для неї, можливо, навіть не треба ходити до спортзалу.

Яка саме силова вправа – одна з найкращих, які тільки існують? Це вставання зі стільця. Так, ви правильно прочитали. І це далеко не так просто, як звучить, бо його треба виконувати правильно.

Щоразу, коли ви встаєте, ви залучаєте ноги, сідничні м'язи й центр тіла. При цьому ви підіймаєте всю вагу свого тіла – а це, погодьтеся, більше, ніж усі ваші гантелі.

Ц невелика і повсякденна вправа може буди надзвичайно ефективною, але для цього вам слід дотримуватися певних вимог. Усе щоб здобути від неї максимум користі.

Як перетворити звичайне вставання зі стільця на ефективне тренування? / Фото freepik

Отже, спочатку слід сісти на стілець, розставити ноги та поставити їх на підлогу на рівні стегон. Це ваше вихідне положення , але ще схрестіть руки перед грудьми.

, але ще схрестіть руки перед грудьми. Тепер напружте м'язи живота і сідниць, притисніть п'яти до підлоги – і встаньте з повільним видихом.

з повільним видихом. Під час усього процесу контролюйте своє тіло. Не падайте, не рухайтеся занадто швидко. Повторіть вправу 10 разів, зробіть хвилину перерви, і повторіть серію.

Ця вправа чудова для всіх, але особливо для людей із зайвою вагою та людей літніх, які відвикли займатися спортом. Більш активним краще урізноманітнити вправу – збільшити кількість повторень або додати ваги.

До слова: якщо ви геть профі та вам з такого нудно, спробуйте виконувати вправу навстоячки та на одній нозі. Чергуючи ноги, ви ще й тренуватимете рівновагу.

Загалом, це легка вправа, знайома (хто ж із нас не встає зі стільця у побуті), не вимагає великої концентрації – але при цьому тренує велику групу м'язів. Просто відтепер робіть її правильно.