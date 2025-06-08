А навіть якщо й так, ви можете не знати, як саме здобувати від нього максимальну користь. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.

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Найкраща силова вправа для вашого тіла: потрібен лише стілець

Найкраща силова вправа не обов'язково має бути найскладнішою чи вимагати складного обладнання. Ба більше, для неї, можливо, навіть не треба ходити до спортзалу.

Яка саме силова вправа – одна з найкращих, які тільки існують? Це вставання зі стільця. Так, ви правильно прочитали. І це далеко не так просто, як звучить, бо його треба виконувати правильно.

Щоразу, коли ви встаєте, ви залучаєте ноги, сідничні м'язи й центр тіла. При цьому ви підіймаєте всю вагу свого тіла – а це, погодьтеся, більше, ніж усі ваші гантелі.

Ц невелика і повсякденна вправа може буди надзвичайно ефективною, але для цього вам слід дотримуватися певних вимог. Усе щоб здобути від неї максимум користі.

чоловік тренується вдомаЯк перетворити звичайне вставання зі стільця на ефективне тренування? / Фото freepik

  • Отже, спочатку слід сісти на стілець, розставити ноги та поставити їх на підлогу на рівні стегон. Це ваше вихідне положення, але ще схрестіть руки перед грудьми.
  • Тепер напружте м'язи живота і сідниць, притисніть п'яти до підлоги – і встаньте з повільним видихом.
  • Під час усього процесу контролюйте своє тіло. Не падайте, не рухайтеся занадто швидко. Повторіть вправу 10 разів, зробіть хвилину перерви, і повторіть серію.

Ця вправа чудова для всіх, але особливо для людей із зайвою вагою та людей літніх, які відвикли займатися спортом. Більш активним краще урізноманітнити вправу – збільшити кількість повторень або додати ваги.

До слова: якщо ви геть профі та вам з такого нудно, спробуйте виконувати вправу навстоячки та на одній нозі. Чергуючи ноги, ви ще й тренуватимете рівновагу.

Загалом, це легка вправа, знайома (хто ж із нас не встає зі стільця у побуті), не вимагає великої концентрації – але при цьому тренує велику групу м'язів. Просто відтепер робіть її правильно.