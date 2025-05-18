Чоловік став вірусним після відео, де він рибалить у костюмі за пів години до свого весілля

Підготовка до весілля має важливе значення як для нареченої, так і для нареченого. Вона, безумовно, охоплює багато аспектів, але зазвичай не містить риболовлю.

А проте наречений з Південної Кароліни у США мав інший погляд на цю справу. 24 Канал із посиланням на GQ розповість цю кумедну історію докладніше.

Дивіться також Люди вражені цим несподіваним способом: хлопець зняв відео, як заправляє ліжко, і став вірусним

Риболовля перед весіллям як цікавий спосіб набрати мільйони переглядів у соцмережах

Це Грейсон Даунс, і він став вірусним, коли записав відео, на якому рибалить у весільному костюмі за пів години до, власне, свого весілля.

Цей історичний для себе момент чоловік зафільмував та виклав у своєму профілі в тіктоці з підписом: "Тссс, не кажіть моїй дружині". На сьогодні пост має понад 6 мільйонів переглядів і майже мільйон вподобань.

У коментарях люди тішилися з цього незвичайного кліпу:

"Якщо він помив руки перед церемонією, я не бачу проблеми".

"Деякі чоловіки зраджують за 30 хвилин до весілля, а ти ловив рибу. Молодець".

"Чесно кажучи, брате, вона з переможцем, я маю їй це сказати".

Грейсон вирішив порибалити у день весілля, і завірусився у тіктоці: дивіться відео gdownsmusic

Ще одна дивовижна чоловіча історія Хлопець принципово не сидів 5 днів: які наслідки мав цей неординарний експеримент

В інтерв'ю People наречений пояснив ситуацію – виявляється, цей рибальський ставок розташований на самому місці весілля. А поки всі закінчували готувати декорації, Грейсон вирішив порибалити – "і зловив 16 блакитних рибок".

Та так захопився, що навіть перед самим приїздом гостей на весілля і навіть у смокінгу він продовжував цю практику. Тоді й зловив рибину, про яку зняв відео.

Грейсон додав, що риболовля була його улюбленим хобі з дитинства. І своїй дружині він розповів усе одразу у день весілля. Вона відреагувала спокійно – аж настільки, що наступного ранку розбудила чоловіка і відправила на озеро.

Що важливо, всю нарибалену рибу повернули у воду живою.