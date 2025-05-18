Чоловік став вірусним після відео, де він рибалить у костюмі за пів години до свого весілля
- Грейсон Даунс став вірусним після того, як зняв відео риболовлі у весільному костюмі за пів години до власного весілля.
- Відео вже набрало понад 6 мільйонів переглядів у тіктоці.
Підготовка до весілля має важливе значення як для нареченої, так і для нареченого. Вона, безумовно, охоплює багато аспектів, але зазвичай не містить риболовлю.
А проте наречений з Південної Кароліни у США мав інший погляд на цю справу. 24 Канал із посиланням на GQ розповість цю кумедну історію докладніше.
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Риболовля перед весіллям як цікавий спосіб набрати мільйони переглядів у соцмережах
Це Грейсон Даунс, і він став вірусним, коли записав відео, на якому рибалить у весільному костюмі за пів години до, власне, свого весілля.
Цей історичний для себе момент чоловік зафільмував та виклав у своєму профілі в тіктоці з підписом: "Тссс, не кажіть моїй дружині". На сьогодні пост має понад 6 мільйонів переглядів і майже мільйон вподобань.
У коментарях люди тішилися з цього незвичайного кліпу:
- "Якщо він помив руки перед церемонією, я не бачу проблеми".
- "Деякі чоловіки зраджують за 30 хвилин до весілля, а ти ловив рибу. Молодець".
- "Чесно кажучи, брате, вона з переможцем, я маю їй це сказати".
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В інтерв'ю People наречений пояснив ситуацію – виявляється, цей рибальський ставок розташований на самому місці весілля. А поки всі закінчували готувати декорації, Грейсон вирішив порибалити – "і зловив 16 блакитних рибок".
Та так захопився, що навіть перед самим приїздом гостей на весілля і навіть у смокінгу він продовжував цю практику. Тоді й зловив рибину, про яку зняв відео.
Грейсон додав, що риболовля була його улюбленим хобі з дитинства. І своїй дружині він розповів усе одразу у день весілля. Вона відреагувала спокійно – аж настільки, що наступного ранку розбудила чоловіка і відправила на озеро.
Що важливо, всю нарибалену рибу повернули у воду живою.