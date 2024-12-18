Розповідаємо про метод Лафея – тренування для нарощування м'язів без обладнання

Цей метод переосмислює фітнес, адже не потребує витрат на обладнання та щомісячної плати за відвідування спортзалу. Його створив у 2004 році Олів'є Лафей.

Метод Лафея (описаний у його книзі) базується на простому принципі: використовуйте своє тіло як єдиний інструмент для тренувань. 24 Канал із посиланням GQ розповідає докладніше.

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Нарощування м'язів без обладнання: що таке метод Лафея

Метод Лафея містить 110 взаємопов'язаних вправ і рухів бодибілдингу, які створюють синергію для оптимального прогресу. Підіймати вагу чи відвідувати тренажерний зал не треба – ваша кімната стає тренувальною.

Що відрізняє метод Лафея від інших методів – це персоналізація. Кожна вправа, чи то для збільшення м'язів, чи то для розтяжки, позначена літерою та цифрою (наприклад, A1, A2), які відповідають базовому руху та його варіаціям.

Система заснована на плавному прогресуванні – якщо ви робите 6 підходів по 10 нахилів на одному занятті, мета в тому, щоб перейти до 6 підходів по 11 на наступному занятті. Це заохочує вас до більших зусиль, але й поважає ваші межі.

Метод Лафея містить 110 взаємопов'язаних вправ і рухів / Фото fxquadro@freepik

Ще одна особливість – надкороткі періоди відпочинку між підходами, іноді лише 25 секунд. Завдяки цьому організм нарощує силу, витривалість і м'язи в одному і тому ж русі.

метод розроблений так, щоб уникнути обладнання. Але варто все ж інвестувати в турнік для підтягування.

Метод містить не лише фізичні вправи, а й поради щодо харчування та розтяжки для запобігання травмам і поліпшення гнучкості. І це ще не все – метод пропонує окрему версію для чоловіків і жінок із вправами, адаптованими до кожного типу фігури й мети.

Є й, як і у всьому, мінуси. Для тих, хто любить зміни, метод може стати трохи монотонним, якщо повторювати одні й ті ж рухи. Також щодо харчування поради досить прості – тобто якщо ви шукаєте просунутий дієтичний підхід, то будете розчаровані.