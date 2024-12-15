І якщо це про вас, персональний тренер Люк Зоккі (який тренує Кріса Гемсворта) пропонує спробувати це півгодинне тренування. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Хороший приклад інтенсивного півгодинного тренування для всього тіла

Розроблене Зоккі заняття може тривати лише 30 хвилин, але воно містить 8 вправ, половину з яких потрібно повторити в 3 підходи з мінімальним відпочинком. Це ідеальне тренування для тих, хто хоче наростити силу, м'язову масу та спалити жир.

Висока інтенсивність – це частина так званого метаболічного тренування. Ці 8 рухів опрацьовують ноги, тулуб, руки, груди та плечі. Єдине питання: чи зможете ви все це зробити?

Для виконання цих вправ вам знадобляться гантелі, а якщо у вас є лава для підняття ваги – ще краще. Якщо її немає, ви можете виконувати вправи на підлозі з килимком, але амплітуда рухів буде меншою.

Перші 4 рухи слід повторювати по 3 підходи. Вам не потрібно відпочивати між вправами, але ви можете зробити перерву в 30 секунд між підходами. Після того як ви виконали ці підходи, можна переходити до наступних 4 вправ, які виконують 1 раз.

Персональний тренер Люк Зоккі пропонує це півгодинне тренування: дивіться відео centrfit

Усе, що вам потрібно зробити зараз – це підготуватися, мотивувати себе і, власне, почати. Ось зміст тренування: