І якщо це про вас, персональний тренер Люк Зоккі (який тренує Кріса Гемсворта) пропонує спробувати це півгодинне тренування. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.
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Хороший приклад інтенсивного півгодинного тренування для всього тіла
Розроблене Зоккі заняття може тривати лише 30 хвилин, але воно містить 8 вправ, половину з яких потрібно повторити в 3 підходи з мінімальним відпочинком. Це ідеальне тренування для тих, хто хоче наростити силу, м'язову масу та спалити жир.
Висока інтенсивність – це частина так званого метаболічного тренування. Ці 8 рухів опрацьовують ноги, тулуб, руки, груди та плечі. Єдине питання: чи зможете ви все це зробити?
Для виконання цих вправ вам знадобляться гантелі, а якщо у вас є лава для підняття ваги – ще краще. Якщо її немає, ви можете виконувати вправи на підлозі з килимком, але амплітуда рухів буде меншою.
Перші 4 рухи слід повторювати по 3 підходи. Вам не потрібно відпочивати між вправами, але ви можете зробити перерву в 30 секунд між підходами. Після того як ви виконали ці підходи, можна переходити до наступних 4 вправ, які виконують 1 раз.
Персональний тренер Люк Зоккі пропонує це півгодинне тренування: дивіться відео centrfit
Усе, що вам потрібно зробити зараз – це підготуватися, мотивувати себе і, власне, почати. Ось зміст тренування:
- Розминка – 3 хвилини. Це поза собаки головою вниз і почергове торкання пальцями лівої та правої руки.
- Цикл перший – це жим гантелей лежачи, пуловер з гантелями, розведення гантелей на грудях та задній мах. Для кожної вправи – 3 по 8 повторень.
- Цикл другий – це підтягування колін на лаві з 8 повтореннями, альпінізм на 20 секунд, вісімка на 8 повторень і знову альпінізм на 20 секунд.
- І охолодження – це розтяжки та поза дитини.