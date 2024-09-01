Клієнти вивели на чисту воду "найбруднішого штукатура Британії": у нього пікантний бізнес

Джей Джеймс нещодавно був названий "найбруднішим штукатуром Великої Британії", і не без підстав. Тепер він пояснив, як його нечесний побічний бізнес був викритий на Checkatrade.

33-річний Джей Джеймс вже три роки займається торгівлею, але нещодавно був "засмучений", коли клієнт викрив його іншу роботу. Розберімось разом, що ж так попсувало настрій "найбруднішому штукатуру Британії".

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Колишній оператор складу з міста Темворт, графство Вест-Мідс, виконував роботу для дорослих, щоб заробити додаткові гроші після того, як знову почав жити самотнім життям. Але його пристрасті на камеру викрив потенційний клієнт, який написав відгук про те, що не хоче наймати його на роботу.

У коментарі на Checkatrade – сервісі з надання послуг по дому – йшлося: "Мені запропонували робітника, а коли я перевірив його біографію, то виявив, що ця людина бере участь у гей-порно, і мені не хотілося б, щоб він виконував цю роботу".

Даючи відповідь Daily Star, Джей, якого це більше не турбує, сказав: "Хтось залишив дуже негативний відгук, і я отримав електронного листа спочатку від Checkatrade, і я думав, що його підхоплять і, можливо, не розголошуватимуть, але він пройшов через мій публічний профіль".

Спочатку я трохи засмутився: "Боже мій, це було там, і люди це бачать", а тепер, очевидно, я просто витираю очі 20-фунтовими купюрами, які я заробляю. Зараз мене це не бентежить, і я перетворив негатив на позитив,

– додав він.

Джей каже, що його ніколи не турбувало, що його життя штукатура йде всупереч з його контентом для дорослих – головним чином тому, що він був самозайнятим.

Джей – "найбрудніший штукатур Британії" / Фото з інстаграму Джея Джеймса

Онлайн-відгук був єдиною "проблемою", яка виникла через це, і багато інших його клієнтів діляться жартами про його контрастну роботу. Він створив сторінку в TikTok, де проводив прямі трансляції своїх сеансів штукатурення перед аудиторією до 1 500 осіб.

Цього місяця один з клієнтів написав на Checkatrade: "Бачив його в TikTok та інших соціальних мережах, не дивно, що мій партнер наполягав на тому, щоб він прийшов і рекомендував його".

Пояснюючи, чому він потрапив у індустрію для дорослих, Джей сказав: "У мене був довгий період стосунків, дев'ять років, а потім ще один рік стосунків одразу після цього, і я подумав: "Знаєте що? До біса, це".

Мені набридло догоджати іншим людям, і це завжди було на задвірках моєї свідомості, тому що всі знають про OnlyFans, чи не так? Я подумав, що варто спробувати, і я спробував, і все пройшло дуже добре,

– наголосив Джей.

Джей за роботою: дивіться відео

Зараз він відомий як "найбрудніший штукатур" і посилається на тих, хто його засуджує, підсумував він: "У світі так багато негативу".

"Я намагаюся уникати відплати людям, щоб бути чесним. Але моє послання полягає в тому, щоб сказати те, що ви хочете. Я заробив річну зарплату штукатура за один місяць, значить, я роблю щось правильне, розумієте, що я маю на увазі?" – звернувся він.

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Як то кажуть: одне одному не заважає. Джей успішний штукатур, а ще він чимало заробляє завдяки своїй пікантній роботі.