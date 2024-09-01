Клиенты вывели на чистую воду "самого грязного штукатура Британии": у него пикантный бизнес

Джей Джеймс недавно был назван "самым грязным штукатуром Великобритании", и не без оснований. Теперь он объяснил, как его нечестный побочный бизнес был разоблачен на Checkatrade.

33-летний Джей Джеймс уже три года занимается торговлей, но недавно был "расстроен", когда клиент разоблачил его другую работу. Давайте разберемся вместе, что же так попортило настроение "самому грязному штукатуру Британии".

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Бывший оператор склада из города Темворт, графство Вест-Мидс, выполнял работу для взрослых, чтобы заработать дополнительные деньги после того, как снова начал жить одинокой жизнью. Но его страсти на камеру разоблачил потенциальный клиент, который написал отзыв о том, что не хочет нанимать его на работу.

В комментарии на Checkatrade – сервисе по предоставлению услуг по дому – говорилось: "Мне предложили работника, а когда я проверил его биографию, то обнаружил, что этот человек участвует в гей-порно, и мне не хотелось бы, чтобы он выполнял эту работу".

Давая ответ Daily Star, Джей, которого это больше не беспокоит, сказал: "Кто-то оставил очень негативный отзыв, и я получил электронное письмо сначала от Checkatrade, и я думал, что его подхватят и, возможно, не будут разглашать, но он прошел через мой публичный профиль".

Сначала я немного расстроился: "Боже мой, это было там, и люди это видят", а теперь, очевидно, я просто вытираю глаза 20-фунтовыми купюрами, которые я зарабатываю. Сейчас меня это не смущает, и я превратил негатив в позитив,

– добавил он.

Джей говорит, что его никогда не беспокоило, что его жизнь штукатура идет вразрез с его контентом для взрослых – главным образом потому, что он был самозанятым.

Джей – "самый грязный штукатур Британии" / Фото из инстаграма Джея Джеймса

Онлайн-отзыв был единственной "проблемой", которая возникла из-за этого, и многие другие его клиенты делятся шутками о его контрастной работе. Он создал страницу в TikTok, где проводил прямые трансляции своих сеансов оштукатуривания перед аудиторией до 1 500 человек.

В этом месяце один из клиентов написал на Checkatrade: "Видел его в TikTok и других социальных сетях, не удивительно, что мой партнер настаивал на том, чтобы он пришел и рекомендовал его".

Объясняя, почему он попал в индустрию для взрослых, Джей сказал: "У меня был долгий период отношений, девять лет, а потом еще один год отношений сразу после этого, и я подумал: "Знаете что? К черту, это".

Мне надоело угождать другим людям, и это всегда было на задворках моего сознания, потому что все знают о OnlyFans, не так ли? Я подумал, что стоит попробовать, и я попробовал, и все прошло очень хорошо,

– подчеркнул Джей.

Джей за работой: смотрите видео

Сейчас он известен как "самый грязный штукатур" и ссылается на тех, кто его осуждает, подытожил он: "В мире так много негатива".

"Я стараюсь избегать возмездия людям, чтобы быть честным. Но мое послание заключается в том, чтобы сказать то, что вы хотите. Я заработал годовую зарплату штукатура за один месяц, значит, я делаю что-то правильное, понимаете, что я имею в виду?" – обратился он.

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Как говорится: друг другу не мешает. Джей успешный штукатур, а еще он немало зарабатывает благодаря своей пикантной работе.