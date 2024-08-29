Нещодавно одна інфлюєнсерка розповіла про свій досвід знайомства з уболівальником Ліверпуля. Равена Ганніелі розповіла, що насправді сталося, коли вона пішла на вечерю з хлопцем, з яким познайомилася в Англії.

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Побачення було провальним

За її словами, після вечері її запросили до його квартири, на що вона погодилася. Але вона не очікувала, що пара трусів з емблемою "Манчестер Юнайтед" зіпсує вечір. Вона сказала: "У нього зіпсувався настрій, тому що я була в білизні з емблемою "Юнайтед".

Говорячи про їхній роман, Равена додала: "Ми вже зустрічалися кілька разів, і він завжди здавався мені дуже цікавим і добрим хлопцем".

Дівчина любить спорт і футбол, і того дня, не довго думаючи, вона вирішила одягнути білизну з логотипом її команди, яку вона носила багато разів раніше.

Коли вони поверталися до нього додому, Равена розповіла, як розгорталася ситуація. Коли ситуація загострилася і вона роздяглася, він побачив її трусики.

Равена описала: "Він просто зупинився і витріщився на мене. Я подумала: "Що сталося?". Потім він запитав, трохи ніяково: "Ти носиш білизну Манчестер Юнайтед?".

Саме тоді модель дізналася, що її хлопець був затятим фанатом "червоних". Після незручної зустрічі Равена вирішила піти, але не без плану маленької помсти.

Дівчина розповіла про провальне побачення / Фото з інстаграму Ганніелі

Магія моменту зникла, і я була роздратована ним, – поділилася інфлюєнсер. – Тому, коли я повернулася додому, я опублікувала своє фото у футболці "Манчестер Юнайтед" і в такій же білизні.

Вона також згадала, як хлопець пізніше намагався перепросити. Ділячись цією кумедною історією зі своїми підписниками, Равена зізналася: "Я не могла перестати сміятися".

Уявіть собі його обличчя, коли він побачив логотип "Манчестер Юнайтед"! Це було так, ніби я скоїла злочин. Але хто б міг подумати, що проста деталь на білизні може мати такий ефект?

– сміється дівчина.

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Хай там як, тепер наша героїня добре думатиме перед тим, як одягати подібну білизну на побачення. До слова, а як відреагували б ви?