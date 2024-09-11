Бармени назвали день, коли до бару приходять "найгірші" клієнти

Здавалося б, коли виникає нагода, тоді і йдемо з друзями до улюбленого бару. Але у барменів є своя думка щодо цього, і вона пов’язана з відвідувачами у певні дні.

Барменам доводиться мати справу з цікавими людьми та ситуаціями, але є один день тижня, який приносить "найгірших" клієнтів: неділя.

Варте уваги З чим категорично не можна змішувати віскі

Бармен поскаржився на клієнтів у неділю

Один бармен, якому 29 років, написав на Reddit, щоб висловити своє розчарування, і інші з ним погодилися.

Незалежно від того, де (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Кі-Вест, Коннектикут, зараз за межами Сент-Піта, штат Флорида), незалежно від типу закладу (вишуканий, повсякденний, для мами і тата), люди, які приходять у неділю ввечері, просто не схожі на решту тижня. Тільки я?

– написав користувач.

Розділ коментарів був заповнений іншими барменами, які мали подібний досвід, погоджуючись, що неділі – найгірші.

"У неділю люди їдуть з іншого тіста. Я називав це експериментальним обіднім днем", – поділився один з користувачів.

"На жаль, я бачу найгірших людей у неділю там, де я живу, здається, що саме в цей день вилазять усі недоліки", – сказав інший.

"Минулої неділі на мене двічі за 20 хвилин накричали через безглузді речі. Сьогодні у мене був перший вихідний за останні два місяці, і це був найкращий день для психічного здоров'я, коли я знав, що мене там не буде".

"Неділя – це буквально дикий захід ресторанного сервісу", – пожартував інший.

"Ага. Я завжди називав недільні вечори «вечорами диваків і дірок", – додав хтось.

Чому неділя – магніт для "найгірших" клієнтів

Дехто пропонував свої теорії щодо того, чому неділя приваблює найгірших клієнтів.

У мене є теорія, що недільний натовп більш нужденний, схильний напиватися, і просто загалом нещасний, тому що вони намагаються отримати останній шматочок свободи перед тим, як 40 з гаком годин з 9 до 5 принесуть їм буденний робочий день,

– сказав один з них.



У неділю гості намагаються витиснути все з вихідних / Фото gpointstudio

Мері Кінг, колишня менеджерка ресторану з 14-річним стажем, підтримала ці думки, сказавши Delish, що неділя – це "рецепт поганих флюїдів і дивної атмосфери в їдальні або барі".

"Недільні відвідувачі ресторанів і барів йдуть кудись, тому що нікому не хочеться готувати. У недільних відвідувачів може бути похмілля, а ті, хто ходив кудись у п'ятницю та суботу, відчувають, що витратили забагато грошей; вони не встигли зробити все, що хотіли за вихідні", – каже вона.

Однак не всі на Reddit відчувають себе так само.

"Неділя завжди була моїм грошовим днем. Було прохолодно, я відправляв усіх додому і відривався сам. Люди, які приходили, завжди були розслаблені. Обожнював неділі!" – вигукнув один.

"Я люблю недільні вечори! Я працював у багатьох барах у сфері обслуговування, але в неділю ввечері натовп завжди здається більш розслабленим і веселим", – додав інший.

Дивіться також Ці 7 помилок псують ваш джин із тоніком

А чи ходите ви до бару у неділю? Чи все ж віддаєте перевагу відпочинку у п’ятницю відразу після роботи?