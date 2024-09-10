Джоанна Мур, майстриня дистиляції джину Greenall, докладно розповіла, де ми помиляємося, коли готуємо джин із тоніком. І, ясна річ, як це виправити.

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Ідеальний джин-тонік: ось яких помилок слід уникати

Неправильний келих. Важливо використовувати правильний келих, чистий, бажано з широкими краями. Це хайбол або копа – обидва мають широке горлечко, щоб ви могли насолоджуватися ароматом джина, коли п'єте його.

Важливо використовувати правильний келих, чистий, бажано з широкими краями. Це хайбол або копа – обидва мають широке горлечко, щоб ви могли насолоджуватися ароматом джина, коли п'єте його. Недостатньо льоду. Це абсолютна нісенітниця, якщо ви не додаєте у свій G&T велику кількість льоду. Лід не розбавляє джин, а зберігає його ідеально охолодженим. Це притупляє ефект алкоголю в роті, а значить, напій стає більш приємним на смак.

Це абсолютна нісенітниця, якщо ви не додаєте у свій G&T велику кількість льоду. Лід не розбавляє джин, а зберігає його ідеально охолодженим. Це притупляє ефект алкоголю в роті, а значить, напій стає більш приємним на смак. Дешевий тонік. Яким би не був ваш улюблений бренд джину, тонік повинен бути високої якості. Дешеві тоніки можуть просто зіпсувати враження від хорошого джину. Експертка радить підбирати тонік до джину за рекомендаціями виробників.

Експертка розповіла, де ми помиляємося, коли готуємо джин із тоніком / Фото chandlervid85@freepik

Байдужість до гарніру. Забудьте про часточку лимона, проявляйте креативність з гарнірами, які ви додаєте до келиха. Дуже важливо, щоб гарніри відповідали рослинним компонентам джину – щоб підсилити враження від рецепта.

Забудьте про часточку лимона, проявляйте креативність з гарнірами, які ви додаєте до келиха. Дуже важливо, щоб гарніри відповідали рослинним компонентам джину – щоб підсилити враження від рецепта. Джин не в холодильнику. На відміну від вина, смак якого може негативно змінитися, якщо його тримати у теплі, джин стабільний і, як правило, його термін придатності вимірюють роками. Але перед подачею його слід охолодити.

На відміну від вина, смак якого може негативно змінитися, якщо його тримати у теплі, джин стабільний і, як правило, його термін придатності вимірюють роками. Але перед подачею його слід охолодити. Погано збовтаний коктейль. Ви бачите, як це роблять з вашими коктейлями в барах, то чому ж не робите цього вдома? Важливо змішувати джин з тоніком так, щоб уникнути нашарування смаків. Саме змішування дозволяє їм поєднуватися і взаємодоповнюватися.

Ви бачите, як це роблять з вашими коктейлями в барах, то чому ж не робите цього вдома? Важливо змішувати джин з тоніком так, щоб уникнути нашарування смаків. Саме змішування дозволяє їм поєднуватися і взаємодоповнюватися. Пити через соломинку. Якщо ви п'єте коктейль з прошарками, соломинка може суттєво вплинути на смак. Але якщо ви п'єте класичний G&T, соломинка не впливає. Хіба що через соломинку ви п'єте швидше.

Отже, уникайте цих 7 помилок, і ви будете потягувати найкращий джин-тонік, який будь-коли готували.