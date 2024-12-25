24 Канал пропонує засвоїти 10 уроків стилю, якими з нами поділились знаменитості у році, що минає. Надихайтесь ними та експериментуйте, щоб бути завжди на висоті!

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Найстильніші чоловіки 2024 року за версією 24 Каналу

Насправді було надзвичайно складно визначитись з тим, кого можна вважати найстильнішими чоловіками року, що минає. Ми закликаємо вас не ображатись, якщо ваш улюбленець не потрапив до нашої підбірки. Можливо, ми приділимо йому особливу увагу у 2025 році.

Пол Мескаль – ікона стилю 2024 року

Цьогорічною іконою стилю можна, без жодних сумнівів, називати Пола Мескаля. Зірка "Гладіатора 2" продемонстрував усім нам, що можна бути на висоті всюди: чи дорогою до супермаркету, чи на червоній доріжці!

Водночас він демонструє нам, що з токсичною маскулінністю можна боротись навіть в образах, які ми приміряємо. Так, під час промотуру "Гладіатора 2" Мескаля можна було побачити в крихітних кардиганах з ґудзиками, вишуканих прикрасах і більш драпірованих силуетах від його улюблених дизайнерів: костюм Gucci зі стрічковим коміром на лондонській прем'єрі, розшитий трояндами піджак Simone Rocha на "The Late Show зі Стівеном Колбертом", розписаний вручну шовковий піджак від BW Marks для пресподії в Сіднеї.

У вільний час Мескаль також став завзятим покупцем вінтажних речей. Іноді він замовляє сорочки, які йому підганяють під його фігуру.

Пол Мескаль у вишуканому піджаку з розшитими трояндами: дивіться відео

Чого можна повчитись у Пола Мескаля? Того, що мужність не приховати за тендітними деталями в образі. Ба більше, останнім часом жінкам страшенно подобається вкраплення фемінності в чоловічих образах. Це нам доведе ще один герой нашої підбірки.

Педро Паскаль – вишуканість і стриманість

А ось і ще один актор з "Гладіатора 2". Педро Паскаль теж наробив чимало галасу своїми образами, в яких він з'являвся на червоних доріжках. І ми звернімо увагу на один із них. Здавалося б, звичайний, але не зовсім...

Просто подивіться на сорочку, яку він вдягнув для одного з заходів у Лондоні. Починаючи з самого початку, зірка "Останніх героїв" носив чорну сорочку від Bottega Veneta. Відтоді як наприкінці 2021 року креативний директор Матьє Блазі очолив бренд, він перетворився на справжню фабрику Грааля. Від мішкуватого трикотажу, який потішив Джейкоба Елорді, до тілесних костюмів Ніколаса Холта, він зберігає високий рівень ажіотажу. І все завдяки маленьким, крихітним деталям, які додаються до кожної речі. На сорочці Паскаля немає верхніх ґудзиків, тому з'являється глибокий V-подібний виріз і багато натяків.

Образ Педро Паскаля, який розбурхав мережу / Фото з інстаграму

Потім чилійський актор натягнув пару відповідних штанів із завищеною талією та дуже популярні мокасини Astaire від Bottega Veneta, які є одним з улюблених аксесуарів A$AP Rocky. Ця пара була вкрита блискучим покриттям для створення атмосфери великої нічної вечірки.

Паскаль вже давно взяв основні елементи чоловічого одягу і якимось чином зробив їх більш "парними". Те ж саме він зробив з прозорими в'язаними кардиганами на пресзаході минулого літа. Те ж саме він зробив з короткими шортами на гала-вечорі Met Gala. І так, він зробив те ж саме з окулярами.

Вони олдскульні, але без перекосу в модному одязі, – написав Мюррей Кларк з GQ з цього приводу. – Вони ботаніки без похмілля "гік-шикарних" метеликів. Вони, справді, просто суперкласичні – і в майбутньому будуть так само популярні, як і 40 років тому.

Чого можна повчитись у Педро Паскаля? А того, що ваш образ може бути стриманим, але водночас вишуканим і виділятись на фоні інших. Головне – увага до деталей, які формують загальне враження про вас, та демонструють, що ви розбираєтесь у моді.

Тімоті Шаламе – сміливість в образах

У році, що минає, Тімоті Шаламе продовжив зміцнювати свою позицію голосу нового покоління чоловіків, котрі прагнуть бути стильними. Так, на 81-й щорічній церемонії "Золотий глобус" він приголомшив усіх появою у блискучому повністю чорному костюмі від Celine Homme. Образ актора виділявся піджаком з тонким геометричним візерунком. Він поєднувався з частково розстебнутою чорною сорочкою, гладкими штанами, а також елегантними черевиками.

Тімоті полюбляє блиск / Фото з інстаграму Золотого глобуса

Тімоті Шаламе виділяється своєю схильністю до блискіток і блиску. Їх можна побачити й в інших образах, які він обирав для виходу на червоні доріжки.

Чого можна повчитись у Тімоті Шаламе? Не бійтесь використовувати сміливі, привабливі речі, щоб виділитись з натовпу. А також пам'ятайте про те, що впевненість – основа, яка привертає увагу до вашої персони.

Кілліан Мерфі – увага до аксесуарів

Кілліан Мерфі для свого тріумфального вечора на 96-й церемонії вручення премії Оскар одягнув спеціальний смокінг від Versace зі святковою чорною шовковою краваткою-метеликом і спеціальні черевики челсі, створені Роуз Форде.

Кілліан виглядає вишукано в цьому смокінгу від Ательє Версаче, – написала Донателла Версаче у листі для GQ. – Це кравецьке мистецтво Versace в його найкращому виконанні. Кожна вишукана деталь, від шовку сорочки до крою піджака, була ретельно продумана. Мені подобається співпрацювати з ним над його одягом – він розуміє і цінує кожен стібок. Він виглядає таким різким і потужним.

Кілліан Мерфі у вишуканому образі на Оскарі 2024 / Фото Getty Images

Звернімо увагу, що на лацкані піджака актора була приколота брошка, виготовлена на замовлення гонконзьким дизайнерським домом Sauvereign, який розробив дизайн у вигляді зоряного спалаху як відсилання до реального винаходу Оппенгеймера, що змінив світ, – атомної бомби.

Чорні лаковані черевики Мерфі, які бренд охрестив "дублінськими черевиками" на честь своєї батьківщини, були створені спеціально для цієї події. Єдина у своєму роді пара прикрашена золотою фурнітурою Medusa: так, це фірмовий знак міланського лейбла, але чи не може рептильна символіка бути непрямим відсиланням до Смарагдового острова? Якщо добре подумати, то змієподібні замки Медузи також можуть бути натяком на єдиного і неповторного Святого Патріка, який, за легендою, вигнав усіх ірландських змій у море.

Чого можна повчитись у Кілліана Мерфі? Віддавати перевагу класиці та не боятись її. А щоб виділитись на фоні інших – додавати деталі зі змістом, які не лише привертають до себе увагу, а ще й стають темою жвавого обговорення.

Джейкоб Елорді – експерименти з кольорами

Зірка серіалу "Ейфорія" викликав фурор у світі моди завдяки своєму бездоганному стилю та відмінному вибору аксесуарів.

Так, під час Міжнародного кінофестивалю у Торонто всіх приголомшила поява актора. Він обрав оливковий двобортний костюм Bottega Veneta. Поєднав він його з нахабно розстебнутою білою сорочкою й елегантними чорними шкіряними черевиками. Усім цим він продемонстрував, що можна мати витончений зовнішній вигляд без танців з бубном.

Джейкоб Елорді у вишуканому оливковому костюмі / Фото з інстаграму TIFF

Його здатність робити традиційні формальні речі сучасними та невимушеними надихнула багатьох переглянути свій підхід до пошиття одягу.

Чого можна повчитись у Джейкоба Елорді? Не бійтесь експериментувати з нетрадиційними кольорами в офіційному одязі. Той же оливковий костюм може бути таким же універсальним, як і темно-синій або сірий, до яких ми всі давно звикли.

Раян Гослінг – класику підкреслюють деталі

Він продовжував вражати усіх навколо своєю стриманою елегантністю на церемонії вручення премії Оскар у 2024 році. На червону доріжку він вийшов у вишуканому чорному костюмі Gucci зі сріблястими деталями та металевою обробкою з ручної вишивки бісером. Гослінг поєднав костюм з чорною сорочкою зі сріблястою окантовкою. Правда, її він залишив трохи розстебнутою вгорі, щоб мати розслаблений, але водночас витончений вигляд. Ансамбль він доповнив годинником TAG Heuer Carrera Plasma Diamant D'Avant Garde. Цим він продемонстрував здатність поєднувати розкіш з легкою прохолодою.

Раян Гослінг ефектно з'явився на червоній доріжці Оскара / Фото Getty Images

Чого можна повчитись у Раяна Гослінга? Що незначні деталі, як-от розстібнуті сорочки чи унікальні аксесуари, можуть зробити класичний образ чимось незвичайним.

Оскар Айзек – універсальність гардероба

Вибір одягу зірки "Дюни" Оскара Айзека у 2024 році продовжує зміцнювати його статус одного з найкраще вдягнених чоловіків Голлівуду. Айзек – амбасадор Brioni. І на червоних доріжках він демонструє вершину італійського кравецького мистецтва. Його поява у кампанії Brioni осінь-зима 2024, знята Джошем Олінсом, підкреслює його здатність втілювати позачасову вишуканість та сучасний стиль. Співпраця Айзека з Fear of God для їхньої кампанії "Колекція 8" демонструє його універсальність: пальто без лацканів, ребристий трикотаж та шкіряні аксесуари.

Оскар Айзек із задоволенням носить Brioni: відео з інстаграму Brioni

Чого можна повчитись в Оскара Айзека? Універсальність гардероба дає можливість адаптуватися до різних стилів, зберігаючи при цьому особливу естетику.

Трой Сіван – вихід за рамки

Трой Сіван не боїться кидати виклики суспільній думці. Так, на Met Gala він був в образі від Prada, віддавши данину поваги осінньо-зимовому показу 2008 року. І в нього був бездоганний вигляд.

Вбрання, що відсилає до нинішньої тенденції офісного стилю, справляло враження деконструйованого ділового костюма. Одягнувши чорний комір замість краватки, доповнивши його срібними прикрасами та привабливим пірсингом брів, Сіван довів, чому він є одним з незмінних світових королів моди.

Але не лише вбрання виділило Сівана з-поміж інших. На відміну від свого скуйовдженого світлого волосся, Сіван мав один з найкращих доглянутих образів вечора, додавши шпильку для брів (або ілюзію шпильки) та кільце для носа. Прикраси надали його вигляду відтінку недбалості, що приємно контрастувало з формальним зовнішнім виглядом. Він справляв враження хлопця в офісі, який носить костюм, але ви знаєте, що під сорочкою у нього повні рукави татуювань.

Образ Троя Сівана від Prada / Фото з інстаграму Сівана

Цей образ не лише досить зухвалий, а й дещо фемінний. Сам же Трой неодноразово обирав для себе вбрання, яке розмиває грані між тим, що можна називати чоловічою, а що – жіночою модою. І це чергова демонстрація того, що у справжнього стилю немає ані кордонів, ані рамок.

Чого можна повчитись у Троя Сівана? Передовсім виходити за рамки. Не боятись експериментів і додавати своєму, навіть формальному образу, трохи зухвалості.

Джеремі Аллен Вайт – інвестиція у позачасові речі

Зірка серіалу "Ведмідь" увірвався на сцену моди, швидко ставши іконою стилю для нового покоління.

Вайт під час церемонії Еммі 2024 продемонстрував свою майстерність у носінні класичного голлівудського гламуру. Він обрав чорний смокінг Calvin Klein з шовковим шалевим коміром.

Кампанія Calvin Klein, в якій він брав участь, лиш зміцнила його статус ікони моди. Вона продемонструвала здатність актора вкраплювати суворий шарм в модні образи.

Вайт знається на позачасовій моді / Фото з інстаграму Вайта

Стиль Вайта характеризується добре підігнаними класичними речами з сучасним відтінком. І саме це зробило його фаворитом серед ентузіазмів моди.

Чого можна повчитись у Джеремі Аллена Вайта? Що ніколи не виходять з моди добре підібрані класичні речі. Тож найкраще, що можна зробити, – інвестувати у позачасові речі, які підходять вам.

Джонатан Бейлі – сексуальність в образі

Джонатан Бейлі став справжнім фурором на церемонії Еммі-2024. Він прибув у шикарній версії традиційного чорно-білого смокінга від Armani, доповненого білою шовковою сорочкою – щедро розстебнутою на всі ґудзики, чорними шовковими штанами та чорними туфлями, зробленими на замовлення.

А ось і його родзинка: сонцезахисні окуляри в червоній оправі та брошка у вигляді гарденії від De Beers, розміщена на лівому лацкані піджака. Бейлі вдало поєднує триєдине – елегантність, офіційність і сексуальну привабливість.

Зухвалий образ Джонатана Бейлі від Armani / Фото з інстаграму Бейлі

Актор обирає найрізноманітніші вбрання. На церемоніях вручення нагород Бейлі часто одягає костюми, зшиті на замовлення, які завжди відрізняються вигадливістю:

костюм Loewe з квітковою брошкою замість метелика на Met Gala 2024,

білосніжний костюм Givenchy з широкими штанами на церемонії Золотий глобус 2024

і гострий смокінг Tom Ford на афтепаті Оскар 2024.

Поза червоною доріжкою стиль Бейлі більш розслаблений, і він часто носить одяг від Loewe.

Чого можна повчитись у Джонатана Бейлі? Його образи на червоні доріжки поєднують вишуканість та сексуальність. Причому це відбувається гармонійно і без вульгарності.

Варте уваги Повернення комфорту та ретро: ключові тренди вуличного стилю для чоловіків у 2025 році

Поява цих чоловіків на червоних доріжках викликала справжню хвилю захоплення. Воно й не дивно, адже вони – яскрава демонстрація того, як бути стильними, не зраджувати собі та насолоджуватись тим, у що ви одягнені. Ми ж пильно стежитимемо за тим, як вбиратимуться чоловіки у 2025 році, щоб ділитись з вами порадами, як бути на висоті!