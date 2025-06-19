19 червня, 06:24
У The Fragrance Foundation назвали найкращі чоловічі парфуми у 2025: деякі позиції вас здивують
Основні тези
- The Fragrance Foundation у 2025 році визначила найкращі чоловічі парфуми в різних категоріях, зокрема аромати від Tom Ford посіли провідні позиції.
- Також відзначили парфуми від Ralph Lauren, D.S. and Durga, Byredo, Maison Margiela, Vacation, Balmain, Rabanne та Veronique Gabai.
У Нью-Йорку 5 червня 2025 року відбулася чи не найвідоміша подія парфумерної індустрії. Це нагородження The Fragrance Foundation у 19 категоріях, від бездоганних ароматів до креативної упаковки.
Тож хіба не цікаво дізнатися, який рейтинг найкращих ароматів року склали експерти з парфумерії? 24 Канал із посиланням на Maxim розповість про це докладніше.
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Ось найкращі чоловічі парфуми у 2025, за версією The Fragrance Foundation
Експерти з The Fragrance Foundation визначили 10 найкращих чоловічих парфумів року в різних категоріях.
- Мабуть, жоден бренд парфумів не досягнув більшого успіху, ніж Tom Ford. Він посів перші місця у 2 номінаціях: Tom Ford Bois Pacifique в категорії "Чоловіча розкіш" та Tom Ford Black Lacquer в категорії "Ультрарозкіш".
- Класичний аромат Polo 67 з нотками ветівера та ананаса від Ralph Lauren посів 1 місце в категорії "Престиж для чоловіків". А президентка Fragrance Foundation Лінда Леві вшанувала самого культового дизайнера Ральфа Лорена званням "Зал слави".
Рейтинг найкращих ароматів 2025 року склали експерти з The Fragrance Foundation / Фото виробників
- Нью-йоркська компанія D.S. and Durga представила нове тріо елітних ароматів, з чим і здобула нагороду "Інноваційний аромат: продукт року". Її набір Murder Mystery Box Set – сміливий експеримент з поєднання 6 різних ароматів, від насичених темних фруктів до соковитих трав'янистих запахів села та пустелі.
- У категорії "Універсальний люкс" нагороду дали Desert Dawn від Byredo – з пряними нотами сандалового дерева і мускусу. А Replica Afternoon Delight від Maison Margiela з насиченими нотами ванілі й мускусу здобула визнання як "Універсальний престиж".
- У категорії "Популярні" була запекла боротьба, та перемогу здобув Vacation After Sun з водними та літніми нотами. Водночас вишуканий аромат Balmain Beauty Ébène з інтенсивними нотами амбри та тютюну має нагороду "Екстраординарний парфум".
- Rabanne 1 Million Eau De Toilette здобув звання "Зал слави ароматів", а свіжі й розкішні ноти лимона та кедра Délices des Bois Veronique Gabai принесли йому нагороду "Незалежний парфумер року".